«РКС-Самара»: с 16 по 18 февраля будут проводиться ремонтно-профилактические работы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Работы участников конкурса SamInter-2025 продемонстрировали глубокую погруженность студентов в глобальные внешнеэкономические процессы.
В регионе наградили победителей межвузовского конкурса студенческих работ SamInter-2025
В Самарской области во второй раз пройдет отбор на всероссийскую телевизионную гуманитарную олимпиаду «Умницы и умники».
Самарские десятиклассники смогут попасть на телеолимпиаду «Умницы и умники»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост». Участие принимали воспитанники школьных лесничеств региона в возрасте от 14 до 18 лет.
Восемь юных лесоводов губернии вышли в федеральный этап конкурса «Подрост»
Историк, писатель и публицист Рой Медведев скончался на 101-м году жизни.
Умер известный историк и публицист Рой Медведев
В феврале у обитателей Самарского океанариума - настоящий «свадебный бум».
Сезон любви в Самарском океанариуме
Кроме того, в Самарской области к 2030 году планируется реализовать шесть проектов мелиорации на площади почти 2,8 тыс. га при господдержке 158 млн рублей.
В регионе сохранен полный объем господдержки АПК и стартовала подготовка к весенним полевым работам
В Самарской области состоялось несколько тематических акций, приуроченных к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля.
В губернии к 14 февраля дарили книги 
Организаторы подчеркивают особую миссию конкурса: рисунки победителей и призеров лягут в основу дизайн-макетов поздравительных открыток.
Дом дружбы народов СО объявил о старте Межрегионального детского конкурса «Полевая почта»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
-0.27
EUR 91.71
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара»: с 16 по 18 февраля будут проводиться ремонтно-профилактические работы

157
16 февраля проведут работы по врезке водопроводной линии диаметром 225 мм. Будет отключено ХВС по адресу: 11-й квартал, 26.

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

16 февраля

Проводятся работы по врезке водопроводной линии диаметром 225 мм. В связи с этим с 09:00 до 20:00 будет отключено ХВС по адресу: 11-й квартал, 26.

17 февраля

В связи с ремонтными работами на НСП №30 с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Ново-Садовая, 315, 317; ул. Силовая, 4.

Для замены задвижки диаметром 200 мм по ул. Фадеева с 09:00 до 21:00 воды не будет по адресам: ул. Стара Загора, 58; ул. Фадеева, 45, 45Б, 47; ул. 22-го Партсъезда, 191.

18 февраля

В связи с заменой задвижки диаметром 300 мм и пожарного гидранта в водопроводном колодце на ул. Партизанской с 10:00 до 20:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Партизанская, 166, 168, 170, 172, 174, 178, 190, 192А. Подача воды будет осуществляться с пониженным давлением по адресам: ул. Партизанская, 165, 167, 169, 171, 173.

В связи с ремонтом на НСП №15/3 10:00 до 12:59 будет прекращена подача ХВС по адресам: ул. Ташкентская, 105, 121, 123, 125, 131, 133; ул. Стара Загора, 265 (корпуса А, Б, В, Г, Е, Ж), 275.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован. 

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Случайным образом выбрали 25 организаций среди УК, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов, которые не имели задолженности перед предприятием и внесли авансовый платёж за декабрь.
10 февраля 2026, 15:09
В «РКС-Самара» определили победителей традиционной акции «В Новый год – без старых долгов»
Случайным образом выбрали 25 организаций среди УК, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов, которые не имели задолженности перед предприятием и внесли авансовый платёж... ЖКХ
636
9 февраля планируется демонтаж и последующий монтаж запорной арматуры диаметром 150 мм на ул. Бакинской.
06 февраля 2026, 15:58
«РКС-Самара»: с 9 по 12 февраля будут проводиться ремонтно-профилактические работы
9 февраля планируется демонтаж и последующий монтаж запорной арматуры диаметром 150 мм на ул. Бакинской. ЖКХ
712
Бригады «РКС-Самара» за неделю прочистили больше 2,7 км сетей водоотведения.
02 февраля 2026, 14:42
Бригады «РКС-Самара» за неделю устранили в городе 181 засор
Бригады «РКС-Самара» за неделю прочистили больше 2,7 км сетей водоотведения. ЖКХ
752

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
387
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
482
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
848
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
660
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
513
Весь список