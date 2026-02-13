«РКС-Самара»: с 16 по 18 февраля будут проводиться ремонтно-профилактические работы

«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения. Мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды.

16 февраля

Проводятся работы по врезке водопроводной линии диаметром 225 мм. В связи с этим с 09:00 до 20:00 будет отключено ХВС по адресу: 11-й квартал, 26.

17 февраля

В связи с ремонтными работами на НСП №30 с 10:00 до 12:59 будет отключено ХВС по адресам: ул. Ново-Садовая, 315, 317; ул. Силовая, 4.

Для замены задвижки диаметром 200 мм по ул. Фадеева с 09:00 до 21:00 воды не будет по адресам: ул. Стара Загора, 58; ул. Фадеева, 45, 45Б, 47; ул. 22-го Партсъезда, 191.

18 февраля

В связи с заменой задвижки диаметром 300 мм и пожарного гидранта в водопроводном колодце на ул. Партизанской с 10:00 до 20:00 ХВС будет отсутствовать по адресам: ул. Партизанская, 166, 168, 170, 172, 174, 178, 190, 192А. Подача воды будет осуществляться с пониженным давлением по адресам: ул. Партизанская, 165, 167, 169, 171, 173.

В связи с ремонтом на НСП №15/3 10:00 до 12:59 будет прекращена подача ХВС по адресам: ул. Ташкентская, 105, 121, 123, 125, 131, 133; ул. Стара Загора, 265 (корпуса А, Б, В, Г, Е, Ж), 275.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.