Мошенники в РФ вернулись в прошлое к звонкам на домашние телефоны
В Тольятти отремонтируют более 11 км дорог по нацпроекту
Житель Клявлинского района ответит за повторное избиение сожительницы
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
Госдума не поддержала запрос КПРФ о замедлении Telegram
Глава Сбербанка Герман Греф предложил провести в России реформу доходов госслужащих
В Госдуме призвали взять тарифы ЖКХ под особый контроль
В честь 55- летнего юбилея Детской школы искусств состоялся праздничный концерт в районном доме культуре.
Детская школа искусств села Исаклы отметила 55-летний юбилей
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг

Ресурсоснабжающая организация «РКС-Самара» обновила перечень компаний, которые занимаются обслуживанием многоквартирных домов, – исполнителей коммунальных услуг. Традиционно составлены Белый и Чёрный списки. Теперь жители могут узнать, какие компании честно ведут свою деятельность, а какие, собирая деньги с населения, не платят ресурсоснабжающим организациям за потреблённые услуги.

«Чёрный список» – это перечень абонентов – исполнителей коммунальных услуг, имеющих наибольшую задолженность перед «РКС-Самара» за питьевую воду и приём сточных вод по состоянию на конец 2025 года:

 

 №

 Наименование компании, вошедшей в «Чёрный список»

 Сумма задолженности (руб.)

 1

 ТСН   "Город Мира"

 5 062 933,25

 2

 ООО "АЛКОМ-ГАРАНТ"

 2 842 418,17

 3

 ООО УК "ОНИКС"

 2 339 888,18

 4

 ООО "ДЭЗ"

 2 152 854,65

 5

 ТСЖ "Воскресенское"

 1 330 883,44

 6

 ТСЖ "Партнер-24"

 1 200 010,87

 7

 ООО "ФЛАГМАН"

 1 196 558,52

 8

 ООО УК "Этажи"

 1 124 584,14

 9

 ООО УК "ГРАС"

 1 111 217,95

 10

 ООО "НОВА"

 1 105 204,56

 11

 ООО "УК "КОММУНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ"

 1 093 266,94

 12

 ТСН "ЖК Королев"

 1 039 082,28

 13

 ЖК "Удача"

 1 000 734,79

 14

 ТСН "ЛИДЕР 2012"

 939 091,03

 

В «Белом списке» – самые добросовестные УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН, которые не только вовремя и в полном объёме оплачивают потреблённые услуги, но и внесли авансовые платежи. Их в Самаре – 210. «РКС-Самара» благодарит исполнителей коммунальных услуг и жителей города за своевременную и полную оплату водоснабжения и водоотведения!

 

 №

 Наименование компании, вошедшей в «Белый список»

 1

 ООО "УК Авиакор-Стандарт"

 2

 ООО " Управляющая компания " Квартал - НД "

 3

 ТСН "Старазагорское"

 4

 ТСН "СИЛА"

 5

 ЖК "КРАСНОДОНСКАЯ, 8"

 6

 ПЖСК "Енисей" Кировского р-на

 7

 ТСЖ "Центральное"

 8

 ТСЖ "У Озера-2"

 9

 ТСЖ НОВО-САДОВАЯ 234

 10

 ЖК "КРАСНОДОНСКАЯ, 10А"

 11

 ТСЖ "Калина"

 12

 ТСЖ "МЖК-3А"

 13

 ООО "ОПОРА"

 14

 ЖСК № 247А Кировского района

 15

 ЖСК - 42

 16

 ЖСК N 51 Промышленного района

 17

 ТСН "Маркс"

 18

 ТСЖ "РАДУГА"

 19

 ТСЖ "Стара-Загора, 25"

 20

 ТСЖ "Магнат-4"

 21

 ТСЖ "Березка"

 22

 ТСЖ "Советский-16"

 23

 Некоммерческая организация ЖК N 302

 24

 ТСЖ "Виктория"

 25

 ТСЖ "Партнер-21"

 26

 ЖК "Юность"

 27

 ТСЖ "МОЛОДЕЖНЫЙ 1"

 28

 ТСЖ "УЮТ-2"

 29

 ПК ЖСК №228

 30

 ТСЖ "Уют"

 31

 ТСН "ТСЖ "Волга"

 32

 ТСЖ "Янтарь"

 33

 ООО "УК "СОГЛАСИЕ"

 34

 ТСЖ "Уют"

 35

 ТСЖ "Кирова-348"

 36

 ТСЖ "Кировское"

 37

 ТСЖ "Сокол"

 38

 ТСН "ЖК"АРГО 2"

 39

 ТСЖ "БАЛАКОВО"

 40

 ТСЖ "Солнечный 5/20"

 41

 ТСЖ "Перспектива"

 42

 ЖСК N 175

 43

 ТСЖ "Заводское-3"

 44

 ТСЖ "Вольская,85"

 45

 ТСЖ "Стара - Загора 50"

 46

 ТСЖ "Бастион"

 47

 ТСЖ "Портал-Билдинг"

 48

 ТСЖ "Ташкентское"

 49

 ТСЖ " Стара   Загора - 52"

 50

 ТСЖ "Советский -121"

 51

 ЖСК N 107

 52

 ТСН   "22 Партсъезда 44"

 53

 Товарищество собственников жилья "Солнечный 5/32"

 54

 ТСЖ №128

 55

 ЖССПК N 202 Кировского района

 56

 ТСЖ "Радужный - 17"

 57

 ТСЖ "СТАРА ЗАГОРСКОЕ 267"

 58

 ТСЖ "Партнер-2"

 59

 ТСЖ "Советский №41"

 60

 ТСН "Гагарина-21"

 61

 ТСЖ "На Демократической"

 62

 ЖСК N 229

 63

 ТСЖ "№ 64"

 64

 ТСЖ "Радиус"

 65

 ТСЖ "Радужный - 16"

 66

 ТСЖ "Радужный-7"

 67

 ООО "УК Возрождение"

 68

 ТСЖ-201

 69

 ЖК "На Разина"

 70

 ЖСК N 266

 71

 ТСЖ "Дом 3"

 72

 ТСЖ "Садовая - 200"

 73

 ЖСК N 140

 74

 ТСЖ "Советский-120"

 75

 ТСЖ "СОЛНЕЧНЫЙ - 5/30А"

 76

 ТСЖ "Солнечное"

 77

 ТСЖ № 215

 78

 ТСЖ "Фрунзе"

 79

 ТСЖ " Бэст   Хаус"

 80

 ЖСК N 277

 81

 ТСЖ "Молодежное-14"

 82

 НО   ЖСК 94

 83

 ЖСК № 247 Кировского района

 84

 ТСЖ   "Молодежный 2"

 85

 ТСЖ "Ново-Садовая, 220"

 86

 ТСЖ № 205

 87

 ТСЖ "№124"

 88

 ООО "УК Наше будущее"

 89

 ТСЖ " Политехник "

 90

 ТСЖ №50

 91

 ЖСК N 254

 92

 ЖСК-38

 93

 НО ЖСК N 95

 94

 ТСН "Паруса"

 95

 ЖСК N 89

 96

 ООО "УК"КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС"

 97

 ТСЖ- 57

 98

 ЖСК N 146

 99

 ТСЖ "Самаряне-Плюс"

 100

 ТСЖ № 209

 101

 ТСЖ "Солнечный-5/73-89"

 102

 ТСЖ "Луч"

 103

 ТСЖ "Луч"

 104

 ТСЖ "№123"

 105

 ТСЖ "БУРЕВЕСТНИК"

 106

 ЖСК-193

 107

 ТСЖ "РАССВЕТ"

 108

 ЖСК-23

 109

 ТСЖ "Шверника, 10"

 110

 ТСЖ "Железнодорожный №141"

 111

 ТСЖ "Советский   №82"

 112

 ООО "МП "Жилсервис"

 113

 НО "ЖК №163"

 114

 ТСЖ №63

 115

 ТСЖ № 274

 116

 ТСЖ "Промышленный №31"

 117

 ТСЖ "Ленинская -18 А"

 118

 ЖСК N 36 Промышленного района

 119

 ТСЖ "Солнечный 5/69,71"

 120

 ТСЖ "Уют - 4"

 121

 ЖСК-231

 122

 ТСЖ № 131

 123

 ЗАО "Предприятие "Труд"

 124

 НО "ЖК -68"

 125

 ТСЖ "Советский №113"

 126

 ЖСК № 115

 127

 ТСЖ "РАДУЖНЫЙ - 5"

 128

 ТСЖ "147"

 129

 ТСЖ " Ленинский 119"

 130

 ЖСК N 295 Промышленного района

 131

 ТСЖ "Новая Орбита"

 132

 ТСН   "Монолит"

 133

 ТСЖ "Советский - 78"

 134

 НО "ТСЖ N 150"

 135

 ЖСК № 165

 136

 ТСЖ "Степана Разина 89"

 137

 Товарищество с/ж "Красноармейская, 12"

 138

 ТСЖ "Гранит"

 139

 ТСЖ № 290

 140

 ТСЖ "Советский - 92"

 141

 ТСЖ "ЛЕНИНСКАЯ 206"

 142

 ТСН "Барбаши"

 143

 ТСЖ "Союз"

 144

 ТСЖ "Киевская-15"

 145

 ТСН "Дубравушка"

 146

 ТСЖ по ул. Братьев Коростелевых, 44

 147

 ТСЖ "Старый город"

 148

 ТСЖ № 161

 149

 ТСЖ "ВОСЬМОЕ НЕБО"

 150

 ТСН СТУДЕНЧЕСКИЙ 3А

 151

 ТСЖ по адресу г. Самара ул. Бр. Коростелевых, 44/46

 152

 ООО "СТРИТ-2"

 153

 ТСЖ "Действие"

 154

 ТСЖ "Нагорная-6"

 155

 НО ЖСК N 5

 156

 ЖСК № 174

 157

 ТСН "Алексея Толстого, 117"

 158

 ЖСК - 125

 159

 ООО "Правда"

 160

 ООО УК "ЛИАС"

 161

 ТСЖ "39"

 162

 ТСЖ "Новая Самара"

 163

 ТСН "Новокомсомольская-42"

 164

 ТСН "Город Солнца"

 165

 ТСЖ "Некрасовская 15"

 166

 ТСЖ "Нагорная 10"

 167

 ООО "УК Лучезарная"

 168

 ООО "СЭС"

 169

 ООО "ПИКСЕЛЬ"

 170

 ТСЖ "Демократическая, 130/1"

 171

 ООО "УК ГАРМОНИЯ"

 172

 ТСЖ "Парниковая-36"

 173

 ТСЖ "Сталь"

 174

 ТСН "Индиго"

 175

 ТСН "ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 116"

 176

 ТСЖ "Крылатый"

 177

 ООО "УК ФИДЕМ"

 178

 ТСН "Орион"

 179

 ТСЖ "СОЛНЕЧНЫЙ 9А"

 180

 ТСН   "СОЛИДАРНОСТЬ"

 181

 ТСЖ "Степан Разин"

 182

 ООО УК "Изумруд"

 183

 ТСН "ТСЖ НАШ ДОМ"

 184

 ТСН "Корвет"

 185

 ООО "ДОМИНГО"

 186

 ТСЖ "Водников - 35"

 187

 ООО "Империя ЖКХ"

 188

 ТСЖ "Городок"

 189

 ТСЖ "Уют-142"

 190

 ООО "КомУправБыт"

 191

 ТСЖ "Стара-Загора 267г"

 192

 НО ЖК №195

 193

 ТСЖ "Афина"

 194

 ТСЖ "Масленникова 21"

 195

 ООО УК "Гильдия"

 196

 ТСЖ "№ 52"

 197

 ТСН "Димитрова 69,80"

 198

 ТСН "Арцыбушевская 26"

 199

 ТСН "5-й квартал"

 200

 ЖСК N 21

 201

 НО ЖСК N 5

 202

 ТСЖ "Майское"

 203

 ТСЖ "Надежда"

 204

 ТСН "Масленникова дом 16"

 205

 ТСН "СР 50"

 206

 ТСЖ "МЯГИ 24"

 207

 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "3 АВЕНЮ"

 208

 ТСН "УЮТ"

 209

 ТСЖ "Пятая просека, 106"

 210

 ТСЖ   "Люкс Комфорт"
Теги: В центре внимания РКС-Самара

