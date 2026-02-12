«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг

Ресурсоснабжающая организация «РКС-Самара» обновила перечень компаний, которые занимаются обслуживанием многоквартирных домов, – исполнителей коммунальных услуг. Традиционно составлены Белый и Чёрный списки. Теперь жители могут узнать, какие компании честно ведут свою деятельность, а какие, собирая деньги с населения, не платят ресурсоснабжающим организациям за потреблённые услуги.

«Чёрный список» – это перечень абонентов – исполнителей коммунальных услуг, имеющих наибольшую задолженность перед «РКС-Самара» за питьевую воду и приём сточных вод по состоянию на конец 2025 года:

№ Наименование компании, вошедшей в «Чёрный список» Сумма задолженности (руб.) 1 ТСН "Город Мира" 5 062 933,25 2 ООО "АЛКОМ-ГАРАНТ" 2 842 418,17 3 ООО УК "ОНИКС" 2 339 888,18 4 ООО "ДЭЗ" 2 152 854,65 5 ТСЖ "Воскресенское" 1 330 883,44 6 ТСЖ "Партнер-24" 1 200 010,87 7 ООО "ФЛАГМАН" 1 196 558,52 8 ООО УК "Этажи" 1 124 584,14 9 ООО УК "ГРАС" 1 111 217,95 10 ООО "НОВА" 1 105 204,56 11 ООО "УК "КОММУНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ" 1 093 266,94 12 ТСН "ЖК Королев" 1 039 082,28 13 ЖК "Удача" 1 000 734,79 14 ТСН "ЛИДЕР 2012" 939 091,03

В «Белом списке» – самые добросовестные УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН, которые не только вовремя и в полном объёме оплачивают потреблённые услуги, но и внесли авансовые платежи. Их в Самаре – 210. «РКС-Самара» благодарит исполнителей коммунальных услуг и жителей города за своевременную и полную оплату водоснабжения и водоотведения!