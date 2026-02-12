«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг

Ресурсоснабжающая организация «РКС-Самара» обновила перечень компаний, которые занимаются обслуживанием многоквартирных домов, – исполнителей коммунальных услуг. Традиционно составлены Белый и Чёрный списки. Теперь жители могут узнать, какие компании честно ведут свою деятельность, а какие, собирая деньги с населения, не платят ресурсоснабжающим организациям за потреблённые услуги.
«Чёрный список» – это перечень абонентов – исполнителей коммунальных услуг, имеющих наибольшую задолженность перед «РКС-Самара» за питьевую воду и приём сточных вод по состоянию на конец 2025 года:
|
№
|
Наименование компании, вошедшей в «Чёрный список»
|
Сумма задолженности (руб.)
|
1
|
ТСН "Город Мира"
|
5 062 933,25
|
2
|
ООО "АЛКОМ-ГАРАНТ"
|
2 842 418,17
|
3
|
ООО УК "ОНИКС"
|
2 339 888,18
|
4
|
ООО "ДЭЗ"
|
2 152 854,65
|
5
|
ТСЖ "Воскресенское"
|
1 330 883,44
|
6
|
ТСЖ "Партнер-24"
|
1 200 010,87
|
7
|
ООО "ФЛАГМАН"
|
1 196 558,52
|
8
|
ООО УК "Этажи"
|
1 124 584,14
|
9
|
ООО УК "ГРАС"
|
1 111 217,95
|
10
|
ООО "НОВА"
|
1 105 204,56
|
11
|
ООО "УК "КОММУНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ"
|
1 093 266,94
|
12
|
ТСН "ЖК Королев"
|
1 039 082,28
|
13
|
ЖК "Удача"
|
1 000 734,79
|
14
|
ТСН "ЛИДЕР 2012"
|
939 091,03
В «Белом списке» – самые добросовестные УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН, которые не только вовремя и в полном объёме оплачивают потреблённые услуги, но и внесли авансовые платежи. Их в Самаре – 210. «РКС-Самара» благодарит исполнителей коммунальных услуг и жителей города за своевременную и полную оплату водоснабжения и водоотведения!
|
№
|
Наименование компании, вошедшей в «Белый список»
|
1
|
ООО "УК Авиакор-Стандарт"
|
2
|
ООО " Управляющая компания " Квартал - НД "
|
3
|
ТСН "Старазагорское"
|
4
|
ТСН "СИЛА"
|
5
|
ЖК "КРАСНОДОНСКАЯ, 8"
|
6
|
ПЖСК "Енисей" Кировского р-на
|
7
|
ТСЖ "Центральное"
|
8
|
ТСЖ "У Озера-2"
|
9
|
ТСЖ НОВО-САДОВАЯ 234
|
10
|
ЖК "КРАСНОДОНСКАЯ, 10А"
|
11
|
ТСЖ "Калина"
|
12
|
ТСЖ "МЖК-3А"
|
13
|
ООО "ОПОРА"
|
14
|
ЖСК № 247А Кировского района
|
15
|
ЖСК - 42
|
16
|
ЖСК N 51 Промышленного района
|
17
|
ТСН "Маркс"
|
18
|
ТСЖ "РАДУГА"
|
19
|
ТСЖ "Стара-Загора, 25"
|
20
|
ТСЖ "Магнат-4"
|
21
|
ТСЖ "Березка"
|
22
|
ТСЖ "Советский-16"
|
23
|
Некоммерческая организация ЖК N 302
|
24
|
ТСЖ "Виктория"
|
25
|
ТСЖ "Партнер-21"
|
26
|
ЖК "Юность"
|
27
|
ТСЖ "МОЛОДЕЖНЫЙ 1"
|
28
|
ТСЖ "УЮТ-2"
|
29
|
ПК ЖСК №228
|
30
|
ТСЖ "Уют"
|
31
|
ТСН "ТСЖ "Волга"
|
32
|
ТСЖ "Янтарь"
|
33
|
ООО "УК "СОГЛАСИЕ"
|
34
|
ТСЖ "Уют"
|
35
|
ТСЖ "Кирова-348"
|
36
|
ТСЖ "Кировское"
|
37
|
ТСЖ "Сокол"
|
38
|
ТСН "ЖК"АРГО 2"
|
39
|
ТСЖ "БАЛАКОВО"
|
40
|
ТСЖ "Солнечный 5/20"
|
41
|
ТСЖ "Перспектива"
|
42
|
ЖСК N 175
|
43
|
ТСЖ "Заводское-3"
|
44
|
ТСЖ "Вольская,85"
|
45
|
ТСЖ "Стара - Загора 50"
|
46
|
ТСЖ "Бастион"
|
47
|
ТСЖ "Портал-Билдинг"
|
48
|
ТСЖ "Ташкентское"
|
49
|
ТСЖ " Стара Загора - 52"
|
50
|
ТСЖ "Советский -121"
|
51
|
ЖСК N 107
|
52
|
ТСН "22 Партсъезда 44"
|
53
|
Товарищество собственников жилья "Солнечный 5/32"
|
54
|
ТСЖ №128
|
55
|
ЖССПК N 202 Кировского района
|
56
|
ТСЖ "Радужный - 17"
|
57
|
ТСЖ "СТАРА ЗАГОРСКОЕ 267"
|
58
|
ТСЖ "Партнер-2"
|
59
|
ТСЖ "Советский №41"
|
60
|
ТСН "Гагарина-21"
|
61
|
ТСЖ "На Демократической"
|
62
|
ЖСК N 229
|
63
|
ТСЖ "№ 64"
|
64
|
ТСЖ "Радиус"
|
65
|
ТСЖ "Радужный - 16"
|
66
|
ТСЖ "Радужный-7"
|
67
|
ООО "УК Возрождение"
|
68
|
ТСЖ-201
|
69
|
ЖК "На Разина"
|
70
|
ЖСК N 266
|
71
|
ТСЖ "Дом 3"
|
72
|
ТСЖ "Садовая - 200"
|
73
|
ЖСК N 140
|
74
|
ТСЖ "Советский-120"
|
75
|
ТСЖ "СОЛНЕЧНЫЙ - 5/30А"
|
76
|
ТСЖ "Солнечное"
|
77
|
ТСЖ № 215
|
78
|
ТСЖ "Фрунзе"
|
79
|
ТСЖ " Бэст Хаус"
|
80
|
ЖСК N 277
|
81
|
ТСЖ "Молодежное-14"
|
82
|
НО ЖСК 94
|
83
|
ЖСК № 247 Кировского района
|
84
|
ТСЖ "Молодежный 2"
|
85
|
ТСЖ "Ново-Садовая, 220"
|
86
|
ТСЖ № 205
|
87
|
ТСЖ "№124"
|
88
|
ООО "УК Наше будущее"
|
89
|
ТСЖ " Политехник "
|
90
|
ТСЖ №50
|
91
|
ЖСК N 254
|
92
|
ЖСК-38
|
93
|
НО ЖСК N 95
|
94
|
ТСН "Паруса"
|
95
|
ЖСК N 89
|
96
|
ООО "УК"КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС"
|
97
|
ТСЖ- 57
|
98
|
ЖСК N 146
|
99
|
ТСЖ "Самаряне-Плюс"
|
100
|
ТСЖ № 209
|
101
|
ТСЖ "Солнечный-5/73-89"
|
102
|
ТСЖ "Луч"
|
103
|
ТСЖ "Луч"
|
104
|
ТСЖ "№123"
|
105
|
ТСЖ "БУРЕВЕСТНИК"
|
106
|
ЖСК-193
|
107
|
ТСЖ "РАССВЕТ"
|
108
|
ЖСК-23
|
109
|
ТСЖ "Шверника, 10"
|
110
|
ТСЖ "Железнодорожный №141"
|
111
|
ТСЖ "Советский №82"
|
112
|
ООО "МП "Жилсервис"
|
113
|
НО "ЖК №163"
|
114
|
ТСЖ №63
|
115
|
ТСЖ № 274
|
116
|
ТСЖ "Промышленный №31"
|
117
|
ТСЖ "Ленинская -18 А"
|
118
|
ЖСК N 36 Промышленного района
|
119
|
ТСЖ "Солнечный 5/69,71"
|
120
|
ТСЖ "Уют - 4"
|
121
|
ЖСК-231
|
122
|
ТСЖ № 131
|
123
|
ЗАО "Предприятие "Труд"
|
124
|
НО "ЖК -68"
|
125
|
ТСЖ "Советский №113"
|
126
|
ЖСК № 115
|
127
|
ТСЖ "РАДУЖНЫЙ - 5"
|
128
|
ТСЖ "147"
|
129
|
ТСЖ " Ленинский 119"
|
130
|
ЖСК N 295 Промышленного района
|
131
|
ТСЖ "Новая Орбита"
|
132
|
ТСН "Монолит"
|
133
|
ТСЖ "Советский - 78"
|
134
|
НО "ТСЖ N 150"
|
135
|
ЖСК № 165
|
136
|
ТСЖ "Степана Разина 89"
|
137
|
Товарищество с/ж "Красноармейская, 12"
|
138
|
ТСЖ "Гранит"
|
139
|
ТСЖ № 290
|
140
|
ТСЖ "Советский - 92"
|
141
|
ТСЖ "ЛЕНИНСКАЯ 206"
|
142
|
ТСН "Барбаши"
|
143
|
ТСЖ "Союз"
|
144
|
ТСЖ "Киевская-15"
|
145
|
ТСН "Дубравушка"
|
146
|
ТСЖ по ул. Братьев Коростелевых, 44
|
147
|
ТСЖ "Старый город"
|
148
|
ТСЖ № 161
|
149
|
ТСЖ "ВОСЬМОЕ НЕБО"
|
150
|
ТСН СТУДЕНЧЕСКИЙ 3А
|
151
|
ТСЖ по адресу г. Самара ул. Бр. Коростелевых, 44/46
|
152
|
ООО "СТРИТ-2"
|
153
|
ТСЖ "Действие"
|
154
|
ТСЖ "Нагорная-6"
|
155
|
НО ЖСК N 5
|
156
|
ЖСК № 174
|
157
|
ТСН "Алексея Толстого, 117"
|
158
|
ЖСК - 125
|
159
|
ООО "Правда"
|
160
|
ООО УК "ЛИАС"
|
161
|
ТСЖ "39"
|
162
|
ТСЖ "Новая Самара"
|
163
|
ТСН "Новокомсомольская-42"
|
164
|
ТСН "Город Солнца"
|
165
|
ТСЖ "Некрасовская 15"
|
166
|
ТСЖ "Нагорная 10"
|
167
|
ООО "УК Лучезарная"
|
168
|
ООО "СЭС"
|
169
|
ООО "ПИКСЕЛЬ"
|
170
|
ТСЖ "Демократическая, 130/1"
|
171
|
ООО "УК ГАРМОНИЯ"
|
172
|
ТСЖ "Парниковая-36"
|
173
|
ТСЖ "Сталь"
|
174
|
ТСН "Индиго"
|
175
|
ТСН "ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 116"
|
176
|
ТСЖ "Крылатый"
|
177
|
ООО "УК ФИДЕМ"
|
178
|
ТСН "Орион"
|
179
|
ТСЖ "СОЛНЕЧНЫЙ 9А"
|
180
|
ТСН "СОЛИДАРНОСТЬ"
|
181
|
ТСЖ "Степан Разин"
|
182
|
ООО УК "Изумруд"
|
183
|
ТСН "ТСЖ НАШ ДОМ"
|
184
|
ТСН "Корвет"
|
185
|
ООО "ДОМИНГО"
|
186
|
ТСЖ "Водников - 35"
|
187
|
ООО "Империя ЖКХ"
|
188
|
ТСЖ "Городок"
|
189
|
ТСЖ "Уют-142"
|
190
|
ООО "КомУправБыт"
|
191
|
ТСЖ "Стара-Загора 267г"
|
192
|
НО ЖК №195
|
193
|
ТСЖ "Афина"
|
194
|
ТСЖ "Масленникова 21"
|
195
|
ООО УК "Гильдия"
|
196
|
ТСЖ "№ 52"
|
197
|
ТСН "Димитрова 69,80"
|
198
|
ТСН "Арцыбушевская 26"
|
199
|
ТСН "5-й квартал"
|
200
|
ЖСК N 21
|
201
|
НО ЖСК N 5
|
202
|
ТСЖ "Майское"
|
203
|
ТСЖ "Надежда"
|
204
|
ТСН "Масленникова дом 16"
|
205
|
ТСН "СР 50"
|
206
|
ТСЖ "МЯГИ 24"
|
207
|
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "3 АВЕНЮ"
|
208
|
ТСН "УЮТ"
|
209
|
ТСЖ "Пятая просека, 106"
|
210
|
ТСЖ "Люкс Комфорт"