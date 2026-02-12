С самарца взыскали уголовный штраф за фиктивную постановку иностранцев на учет

Житель Самарской области, являясь собственником жилого помещения, совершил пять фиктивных постановок на учет иностранных граждан. За данное деяние его привлекли к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». За совершенное преступление суд назначил мужчине наказание в виде уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей.

В отделении судебных приставов Волжского района возбудили исполнительное производство. В рамках него сотрудники Службы вынесли в отношении должника постановления об ограничении в праве выезда за пределы страны, о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему транспортного средства, а также об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах.

В результате принятых мер уголовный штраф взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.