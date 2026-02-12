Я нашел ошибку
В России создают базу IMEI всех смартфонов
Новая корональная дыра может начать влиять на Землю через три-четыре дня
Зрители телеканала «Моя Планета» выбрали самое романтичное место России
В Самаре в ДТП попали три машины, за рулем одной был 78-летний водитель
В Крыму появится кодекс туриста
количество вакансий для пиццамейкеров выросло на 14%
Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»
Школьники Приволжья отправятся в Москву на тематическом поезде «Самоцветы Приволжья»
С самарца взыскали уголовный штраф за фиктивную постановку иностранцев на учет

Житель Самарской области, являясь собственником жилого помещения, совершил пять фиктивных постановок на учет иностранных граждан. За данное деяние его привлекли к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». За совершенное преступление суд назначил мужчине наказание в виде уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей.
В отделении судебных приставов Волжского района возбудили исполнительное производство. В рамках него сотрудники Службы вынесли в отношении должника постановления об ограничении в праве выезда за пределы страны, о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащего ему транспортного средства, а также об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на его расчетных счетах.
В результате принятых мер уголовный штраф взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Представитель должника-организации из Самары решил незаконным способом урегулировать вопрос по снятию ареста со счетов фирмы.
В Самаре организацию оштрафовали на полмиллиона за попытку дать взятку судебному приставу.
Представитель должника-организации из Самары решил незаконным способом урегулировать вопрос по снятию ареста со счетов фирмы.
Самарец пытался пронести нож на заседание суда
Самарец пытался пронести нож на заседание суда
Он перед осмотром на посту был предупрежден о недопустимости проноса в здание суда колюще-режущих, взрывоопасных, ядовитых и иных запрещенных предметов.
Житель Самарской области решил увеличить свой земельный участок, установив забор далеко за его пределами.
Житель Самарской области решил увеличить свой земельный участок, установив забор далеко за его пределами.
Администрация района обратилась в суд с требованием обязать мужчину освободить 670 кв. м, принадлежащих государству.
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
