В Самарской области откроются пять очных площадок для сдачи нормативов ТехноГТО на золотые значки

Пять образовательных организаций в Самарской области получили право открыть очные площадки ТехноГТО (12+) в 2026 году. Они смогут принимать очные нормативы технологической грамотности и вручать лучшим участникам золотые значки, которые позволяют получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы, пишет 450Медиа.

ТехноГТО является частью Национальной технологической олимпиады (НТО, 12+) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой "Россия – страна возможностей" при поддержке "Движения Первых" (12+) и крупного российского вуза.



Всего по итогам прошедшего отбора в 2026 году право открыть площадки ТехноГТО получили 124 образовательные организации в 52 регионах. Статус площадки позволяет принимать очные нормативы у участников своего региона и проводить наградные мероприятия с вручением золотых знаков отличия, которые позволяют абитуриентам получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы.

- ТехноГТО – яркий пример проекта, который объединяет множество вовлеченных людей и организаций в самых разных уголках нашей страны. Рады приветствовать новые очные площадки, где уже этой весной участники смогут побороться за золотые значки ТехноГТО, которые помогут получить важные баллы и поступить в лучшие вузы России. Вместе с коллегами мы шаг за шагом выстраиваем систему поддержки и возможностей для талантливых ребят, интересующихся инженерией, наукой и IT-технологиями, ведь именно они уже сегодня создают наше будущее, - подчеркивает заместитель генерального директора президентской платформы "Россия – страна возможностей" Оксана Ачкасова.

Площадки ТехноГТО в Самарской области смогут открыть на базе пяти учреждений, в их числе вузы Самары и Тольятти, научно-производственный центр беспилотных авиационных систем, лицей.

Также отбор в число площадок прошел филиал самарского вуза в Сызрани, которому перед запуском площадки дополнительно рекомендуется провести презентации, мастер-классы и иные мероприятия для привлечения потенциальных участников проекта.

- К федеральной сети площадок ТехноГТО подключаются еще 124 образовательные организации, а общая география проекта расширяется до 62 регионов. Такая заинтересованность показывает, что наши ценности и взгляды на важность технологической грамотности разделяют множество соратников, - отметил проректор российского вуза, ответственный секретарь оргкомитета НТО, лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов. - Участники ТехноГТО сдали нормативы в онлайн-формате уже более 130 тысяч раз, стали известны обладатели первой сотни золотых значков. Благодаря открытию новых площадок в разных городах России еще больше ребят смогут сдать очные нормативы и заработать высшие награды ТехноГТО, позволяющие получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в университеты.

В марте 2026 года стартует весенняя сессия сдачи нормативов ТехноГТО на золотые значки. Для доступа к очной сдаче участнику необходимо успешно сдать пять или больше любых онлайн-нормативов в онлайн-этапе на сайте (12+), продемонстрировав уверенные знания в разных технологических сферах. На втором, очном, этапе предстоит подтвердить свои знания на практике.



Золотой значок присуждается участнику за два успешно пройденных очных норматива по любым направлениям.



Данные об обладателях золотых значков ежегодно передаются в государственный информационный ресурс (ГИР) о детях, проявивших выдающиеся способности, – это позволяет абитуриентам претендовать на бонусы при поступлении в российские вузы.



В 2025/2026 учебном году комплекс ТехноГТО включен в приказ Министерства просвещения РФ об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов. Благодаря этому данные об обладателях золотых значков ТехноГТО передаются в государственный информационный ресурс (ГИР) о детях, проявивших выдающиеся способности, и вузы могут начислить абитуриентам до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ за это достижение.



ТехноГТО – комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. В комплекс входят 13 нормативов по кибербезопасности, искусственному интеллекту, технологиям космоса, электронике, цифровой навигации, фактчекингу и т. д. Задания приближены к реальным жизненным ситуациям: от настройки безопасного интернета до работы с нейросетями, навигационными приложениями и ведения социальных сетей.