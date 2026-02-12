Я нашел ошибку
Главные новости:
В России создают базу IMEI всех смартфонов
В России создают базу IMEI всех смартфонов
Новая корональная дыра может начать влиять на Землю через три-четыре дня
Новая корональная дыра может начать влиять на Землю через три-четыре дня
Зрители телеканала «Моя Планета» выбрали самое романтичное место России
Зрители телеканала «Моя Планета» выбрали самое романтичное место России
В Самаре в ДТП попали три машины, за рулем одной был 78-летний водитель
В Самаре в ДТП попали три машины, за рулем одной был 78-летний водитель
В Крыму появится кодекс туриста
В Крыму появится кодекс туриста
количество вакансий для пиццамейкеров выросло на 14%
Количество вакансий для пиццамейкеров выросло на 14%
Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»
Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»
Школьники Приволжья отправятся в Москву на тематическом поезде «Самоцветы Приволжья»
Школьники Приволжья отправятся в Москву на тематическом поезде «Самоцветы Приволжья»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.46
0.25
EUR 92.47
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»

148
Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»

Erid 2VSb5yoHVpD

Билайн запустил новую акцию с выгодными комплектами. Это отличная возможность сэкономить на подарках в преддверии праздников и спланировать покупки.

Например, приобретая HUAWEI Nova 14i 256 в интернет-магазине Билайна в рамках акции, клиент получает не только современный смартфон, но и 7 000 бонусных рублей, а также 1000 рублей на аксессуар. Так, в дополнение к новому устройству можно обеспечить оплаченную связь и дополнительный девайс/аксессуар. Такой комплект даёт выгоду в 8 000 рублей — это 40% от розничной цены.

HUAWEI Nova 14i 8/256 ГБ — смартфон с большим экраном и ярким дисплеем, обеспечивающим плавное движение изображения. Оперативной памяти 8 ГБ хватит для работы популярных приложений и использования смартфона для повседневных задач, а накопителя на 256 ГБ достаточно для хранения фотографий, программ и даже игр. Пользователи оценят и камеру с главным модулем 50 МП и фронтальную камеру 8 МП. Еще одна особенность — большой аккумулятор 7000 мАч, благодаря которому смартфон сможет долго работать без подзарядки.

Совершая покупку в офисах обслуживания Билайна, в качестве дополнительного товара в рамках акции можно выбрать беспроводные наушники, умную колонку, часы, пакеты настроек, обеспечить себе защиту от мошенников и спамеров с помощью PRO-версии «Виртуального помощника» или подписки на книжные, облачные сервисы Билайна и другое.

* С перечнем акционных смартфонов, размером выгоды, ценой и номиналом опции «рубли на связь по акции», а также минимальной ценой дополнительных товаров и услуг можно ознакомиться в офисах Билайна и правилах проведения акции. Количество товаров ограничено. Акция действует до 16 марта 2026 года.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Источник изображения: пресс-служба Билайна

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
242
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
600
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
554
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
368
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
11 февраля 2026  13:31
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
492
Весь список