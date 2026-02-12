Новая корональная дыра может начать влиять на Землю через три-четыре дня

Новая корональная дыра, сформировавшаяся на Солнце, может начать оказывать влияние на Землю через три-четыре дня. Об этом 12 февраля сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

«На Солнце более-менее сформировались очертания новой корональной дыры, которая, однако, сможет начать воздействовать на Землю только дня через три-четыре», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Специалисты уточнили, что в настоящее время общая характеристика ситуации на Солнце заключается в тенденции к снижению активности.

Корональные дыры представляют собой области с пониженной плотностью и температурой плазмы в солнечной короне. Из них в космическое пространство выходит поток ускоренного солнечного ветра, который при достижении Земли может вызывать возмущения магнитосферы и слабые магнитные бури, пишут "Известия".

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН 6 февраля сообщили, что на обратной стороне Солнца произошел очередной мощный взрыв. Отмечалось, что к Земле через несколько дней, с высокой вероятностью, могут дойти лишь фрагменты выброшенной солнечной материи.