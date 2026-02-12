Делегация Самарской области приняла участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Одним из почетных гостей стенда Самарской области стал Абдулазиз Аль-Ахмади, заместитель министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии.
«ИННОПРОМ. Саудовская Аравия»: Самарская область презентовала промышленный потенциал на выставке 
А также аульский ДК – один из объектов турмаршрута по Кинельскому району.
Дом культуры аула Казахский в Кинельском районе: здесь дорожат прошлым и верят в будущее
Зимой важно продолжать заниматься физической активностью, но выбирать безопасные и удобные варианты.
Врач рассказала самарцам, как сохранить здоровье сердца в зимний период
В Тольятти на корте «Прогресс» состоялись первые официальные областные соревнования по паделу - Кубок Самарской области.
Определились первые в истории обладатели Кубка Самарской области по паделу
Подобные встречи способствуют повышению безопасности движения спецтранспорта и обеспечению оперативного прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациентам.
Сотрудники ГАИ СО провели рабочую встречу с водителями скорой медицинской помощи.
К работе над документом приглашены Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.
Участие в формировании новой народной программы «Единой России» примут лидеры общественного мнения и эксперты
Объявлен ранг пожара № 2. На борьбу с огнем поданы 7 стволов "Б" и сформированы 4 звена газодымозащитной службы.
Сейчас пожарные ликвидируют пожар на площади 600 кв. метров на одном из объектов Кинельского района
Вчера 11 февраля в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" поступило сообщение о том, что на территории «Большечерниговского элеватора» загорелась зерносушилка.
В Большечерниговском районе горела зерносушилка
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Делегация Самарской области приняла участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия»

211
Делегация Самарской области приняла участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия»

По поручению губернатора Самарской области, руководителя комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность» Вячеслава Федорищева делегация региона, в которую вошли представители областных Минэкономразвития и Минпромторга, Агентства по привлечению инвестиций, Корпорации развития, региональных предприятий из разных сфер деятельности презентуют инвестиционные возможности и передовые технологии местных предприятий на ближневосточном рынке.

Интенсивная деловая программа самарской делегации на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» включает переговоры, пленарные сессии, направленные на укрепление международного сотрудничества. С разработками самарских производителей, представленными на стенде региона в дни работы выставки, познакомились Бандар аль-Хурейф, министр промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовской Аравии, Др. Абдулла Аль-Дубайхи, Заместитель министра инвестиций Королевства Саудовской Аравии, Тарик Абдель Хади Аль-Кахтани, бизнесмен, председатель Саудовско-Российского делового совета и глава Минпромторга России Антон Алиханов.

Высоким гостям презентовали разработки самарских производителей: макет изотермического подводного резервуара для хранения жидкой/газовой продукции для ТЭК от АО «Самарский Завод Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов»; универсальный роботизированный обучающий комплекс RUTP-E6 от резидента индустриального парка «Преображенка», компании «Тесвел».

Еще одним почетным гостем стенда Самарской области стал Абдулазиз Аль-Ахмади, заместитель министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии. Замминистра осмотрел всю экспозицию стенда Самарской области, познакомился с продукцией и выразил заинтересованность в развитии промышленного сотрудничества с производителями региона. Он также пригласил предприятия Самарской области, присутствующие на стенде, к участию в программе развития промышленности Саудовской Аравии.

Региональная делегация приняла участие в профильной B2B-сессии «Комплексное развитие инфраструктуры как основа экономической интеграции». В тот же день представители АО «СЗ КВОиТ» провели встречу с руководством ведущей саудовской компании «Al Suwaiket Group», реализующей крупномасштабные инфраструктурные, промышленные и градостроительные проекты. Это прямой диалог, нацеленный на конкретные проекты и кооперацию.

Врио заместителя председателя Правительства — министра экономического развития и инвестиций Павел Финк провел встречу с главой Главного управления внешней торговли Саудовской Аравии. Стороны обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества в сфере автопрома, беспилотной авиации, фармацевтики и пищевой промышленности. Достигнута договоренность о совместной работе по созданию условий для выхода наших производителей на рынок Саудовской Аравии.

На встрече с председателем Саудовско-Российского делового совета Павел Финк обсудил конкретные проекты в сфере машиностроения, пищевой промышленности и туризма.

Меры поддержки и условия реализации промышленных проектов на территории Саудовской Аравии стали темой встречи с представителями Фонда промышленного развития Саудовской Аравии. Выяснили условия финансирования проектов и основные направления интересов Королевства.

«Помимо работы на стенде, мы провели ряд отдельных встреч с Министерством инвестиций Саудовской Аравии, с Министерством промышленности, на которых договорились о визите их представителей в Самарскую область для ознакомления с нашим потенциалом и реализации совместных проектов в области высоких технологий, сельского хозяйства, логистики, туризма. Большой интерес вызывают наши робототехнические изделия, беспилотные системы, а также продукция сельского хозяйства. На стенде Самарской области был представлен автомобиль Лада Нива, который произвел фурор», — прокомментировал глава минэкономразвития.

Участие в «ИННОПРОМе» продолжает работу по наращиванию экспортного потенциала региона на саудовском направлении, а также по развитию торгового обмена между странами.

Фото – минэкономразвития Самарской области

