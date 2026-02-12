Новые автомобили помогают в работе специалистам Кошкинской больницы

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в прошлом году автопарк Кошкинской центральной районной больницы пополнился 2 новыми автомобилями «Лада Гранта». Транспорт используется для повышения доступности медицинской помощи на отдалённых территориях.



С 2021 года в больницу поставили 15 машин неотложной помощи. На одном автомобиле 25-летний фельдшер оказывает медицинскую помощь сразу в двух фельдшерско-акушерских пунктах сел Белозёрное и Четыровка.



«Ранее добираться между населенными пунктами было сложно. Теперь фельдшер самостоятельно передвигается на новом автомобиле, что обеспечивает своевременный приём пациентов в обоих пунктах. Кроме того, машина используется для доставки биоматериалов в лабораторию и транспортировки льготных лекарственных препаратов жителям на дом», — рассказал главный врач Кошкинской ЦРБ Виталий Саламандин.



Второй автомобиль обеспечивает транспортировку ветеранов боевых действий на диспансеризацию, а также к узким специалистам в районную больницу и межрайонные центры.



Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»,который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения в 2025 году переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе«ГАЗ Соболь», оснащенных приемным устройством и носилками.

Фото: минздрав СО