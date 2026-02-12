В Самаре приступили к строительству современного детского сада на 330 мест. Дошкольное учреждение разместится в Куйбышевском районе рядом с новым ЖК «Амград». Общая стоимость проекта составляет около 530 млн рублей. Подрядчиком выступит ООО «СТАРТ-2».



«Это один из первых проектов, реализуемых в рамках Стратегии развития Самары до 2036 года при поддержке Правительства Самарской области. Район молодой и – молодежный, поэтому детсад тут просто жизненно необходим. Здесь предусмотрены все необходимые для работы помещения: групповые комнаты, медицинские и хозяйственные помещения, пищеблок и т.д. В общем, всё, что нужно для гармоничного и быстрого развития малышей», – отметил глава города Самары Иван Носков.



Также проектом в детском саду предусмотрены гимнастический и музыкальный залы с помещениями для хранения физкультурного инвентаря и музыкальных инструментов, бассейн и кабинет психолога. Детский сад предназначен для детей в возрасте от 1 года до 7 лет, общая площадь 3-этажного здания составит порядка 8,9 тысяч квадратных метров.

До 2030 года также планируется завершить строительство образовательного комплекса – школы на 1200 учеников и детского сада на 220 воспитанников – рядом с ЖК «Заречье» в Куйбышевском районе. Кроме того, строительство новых образовательных учреждений – 3-этажного детского сада площадью 3,7 тысячи квадратных метров на 240 мест и 3-этажной школы площадью более 8 тысяч квадратных метров на 650 человек – запланировано в районе Пятой просеки в Октябрьском районе.

Фото: пресс-служба администрации Самары