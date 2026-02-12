Врач рассказала самарцам, как сохранить здоровье сердца в зимний период

Об этом рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи лицам с болезнями системы кровообращения, заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Елена Куракина:



Одевайтесь тепло. Убедитесь, что вы носите несколько слоев одежды, чтобы защитить себя от холода. Теплая одежда помогает поддерживать нормальную температуру тела и снижает нагрузку на сердце.



Уделяйте время физической активности. Зимой важно продолжать заниматься физической активностью, но выбирать безопасные и удобные варианты. Если на улице скользко, рассмотрите возможность занятий в помещении, таких как плавание или занятия на тренажерах.



Соблюдайте режим питания. Зимой часто хочется есть более калорийную пищу. Старайтесь придерживаться сбалансированной диеты, богатой овощами, фруктами, цельными злаками и нежирными белками. Избегайте избытка соли и сахара.



Следите за артериальным давлением. Холод может вызывать повышение артериального давления. Регулярно измеряйте давление и следуйте рекомендациям врача по его контролю.



Увлажняйте воздух. Сухой зимний воздух может негативно сказаться на дыхательных путях. Используйте увлажнитель воздуха в помещении, чтобы улучшить качество воздуха.



Избегайте стрессовых ситуаций. Найдите способы расслабиться и управлять стрессом, такие как медитация, йога или прогулки на свежем воздухе.



Следите за состоянием здоровья. Регулярно посещайте врача для контроля состояния сердечно-сосудистой системы и корректировки лечения при необходимости.



Обратите внимание на симптомы. Если вы заметили ухудшение состояния, такие как одышка, боли в груди или сильная усталость, немедленно обратитесь к врачу.



Соблюдение этих рекомендаций поможет поддерживать здоровье и минимизировать риски в зимний период".

