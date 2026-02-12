Я нашел ошибку
Главные новости:
Одним из почетных гостей стенда Самарской области стал Абдулазиз Аль-Ахмади, заместитель министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии.
«ИННОПРОМ. Саудовская Аравия»: Самарская область презентовала промышленный потенциал на выставке 
А также аульский ДК – один из объектов турмаршрута по Кинельскому району.
Дом культуры аула Казахский в Кинельском районе: здесь дорожат прошлым и верят в будущее
Зимой важно продолжать заниматься физической активностью, но выбирать безопасные и удобные варианты.
Врач рассказала самарцам, как сохранить здоровье сердца в зимний период
В Тольятти на корте «Прогресс» состоялись первые официальные областные соревнования по паделу - Кубок Самарской области.
Определились первые в истории обладатели Кубка Самарской области по паделу
Подобные встречи способствуют повышению безопасности движения спецтранспорта и обеспечению оперативного прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациентам.
Сотрудники ГАИ СО провели рабочую встречу с водителями скорой медицинской помощи.
К работе над документом приглашены Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.
Участие в формировании новой народной программы «Единой России» примут лидеры общественного мнения и эксперты
Объявлен ранг пожара № 2. На борьбу с огнем поданы 7 стволов "Б" и сформированы 4 звена газодымозащитной службы.
Сейчас пожарные ликвидируют пожар на площади 600 кв. метров на одном из объектов Кинельского района
Вчера 11 февраля в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" поступило сообщение о том, что на территории «Большечерниговского элеватора» загорелась зерносушилка.
В Большечерниговском районе горела зерносушилка
Врач рассказала самарцам, как сохранить здоровье сердца в зимний период

110
Зимой важно продолжать заниматься физической активностью, но выбирать безопасные и удобные варианты.

Об этом рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи лицам с болезнями системы кровообращения, заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Елена Куракина:

Одевайтесь тепло. Убедитесь, что вы носите несколько слоев одежды, чтобы защитить себя от холода. Теплая одежда помогает поддерживать нормальную температуру тела и снижает нагрузку на сердце.

 Уделяйте время физической активности. Зимой важно продолжать заниматься физической активностью, но выбирать безопасные и удобные варианты. Если на улице скользко, рассмотрите возможность занятий в помещении, таких как плавание или занятия на тренажерах.

 Соблюдайте режим питания. Зимой часто хочется есть более калорийную пищу. Старайтесь придерживаться сбалансированной диеты, богатой овощами, фруктами, цельными злаками и нежирными белками. Избегайте избытка соли и сахара.

 Следите за артериальным давлением. Холод может вызывать повышение артериального давления. Регулярно измеряйте давление и следуйте рекомендациям врача по его контролю.

 Увлажняйте воздух. Сухой зимний воздух может негативно сказаться на дыхательных путях. Используйте увлажнитель воздуха в помещении, чтобы улучшить качество воздуха.

 Избегайте стрессовых ситуаций. Найдите способы расслабиться и управлять стрессом, такие как медитация, йога или прогулки на свежем воздухе.

Следите за состоянием здоровья. Регулярно посещайте врача для контроля состояния сердечно-сосудистой системы и корректировки лечения при необходимости.

Обратите внимание на симптомы. Если вы заметили ухудшение состояния, такие как одышка, боли в груди или сильная усталость, немедленно обратитесь к врачу.

Соблюдение этих рекомендаций поможет поддерживать здоровье и минимизировать риски в зимний период".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

