Одним из почетных гостей стенда Самарской области стал Абдулазиз Аль-Ахмади, заместитель министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии.
«ИННОПРОМ. Саудовская Аравия»: Самарская область презентовала промышленный потенциал на выставке 
А также аульский ДК – один из объектов турмаршрута по Кинельскому району.
Дом культуры аула Казахский в Кинельском районе: здесь дорожат прошлым и верят в будущее
Зимой важно продолжать заниматься физической активностью, но выбирать безопасные и удобные варианты.
Врач рассказала самарцам, как сохранить здоровье сердца в зимний период
В Тольятти на корте «Прогресс» состоялись первые официальные областные соревнования по паделу - Кубок Самарской области.
Определились первые в истории обладатели Кубка Самарской области по паделу
Подобные встречи способствуют повышению безопасности движения спецтранспорта и обеспечению оперативного прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациентам.
Сотрудники ГАИ СО провели рабочую встречу с водителями скорой медицинской помощи.
К работе над документом приглашены Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.
Участие в формировании новой народной программы «Единой России» примут лидеры общественного мнения и эксперты
Объявлен ранг пожара № 2. На борьбу с огнем поданы 7 стволов "Б" и сформированы 4 звена газодымозащитной службы.
Сейчас пожарные ликвидируют пожар на площади 600 кв. метров на одном из объектов Кинельского района
Вчера 11 февраля в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" поступило сообщение о том, что на территории «Большечерниговского элеватора» загорелась зерносушилка.
В Большечерниговском районе горела зерносушилка
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»

152
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»

В Самаре завершена юридическая экспертиза нового дизайн-кода уличных торговых объектов. Он будет утвержден до конца первого квартала 2026 года. 

 Для удобства предпринимателей в течение года с момента утверждения будет действовать переходный период – за это время они смогут ознакомиться с новыми правилами и оформить в соответствии с ними свои торговые объекты. Дизайн-код стал одной из тем прямого эфира с первым заместителем главы города Самары Юлией Ашурковой в Госпаблике администрации города.

«Самара должна стать красивым и уютным городом, где комфортно жить, работать и отдыхать. И если сейчас неопрятные торговые объекты нередко портят внешний облик улиц, то с внедрением единого дизайн-кода у предпринимателей будут четкие и понятные правила по оформлению своих объектов. Цель – не ограничить бизнес, а помочь ему встроиться в городскую среду, – рассказала первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова. – Сейчас дизайн-код прошёл все этапы согласования. В ближайшее время он будет официально утверждён и начнёт действовать на всей территории областного центра. Это начало системной работы по обновлению городского пространства. Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов».

 Запись прямого эфира первого заместителя главы города Самары Юлии Ашурковой можно посмотреть в группе администрации города по ссылке https://vk.com/video-74315431_456244572.

