Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»

В Самаре завершена юридическая экспертиза нового дизайн-кода уличных торговых объектов. Он будет утвержден до конца первого квартала 2026 года.

Для удобства предпринимателей в течение года с момента утверждения будет действовать переходный период – за это время они смогут ознакомиться с новыми правилами и оформить в соответствии с ними свои торговые объекты. Дизайн-код стал одной из тем прямого эфира с первым заместителем главы города Самары Юлией Ашурковой в Госпаблике администрации города.

«Самара должна стать красивым и уютным городом, где комфортно жить, работать и отдыхать. И если сейчас неопрятные торговые объекты нередко портят внешний облик улиц, то с внедрением единого дизайн-кода у предпринимателей будут четкие и понятные правила по оформлению своих объектов. Цель – не ограничить бизнес, а помочь ему встроиться в городскую среду, – рассказала первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова. – Сейчас дизайн-код прошёл все этапы согласования. В ближайшее время он будет официально утверждён и начнёт действовать на всей территории областного центра. Это начало системной работы по обновлению городского пространства. Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов».

Запись прямого эфира первого заместителя главы города Самары Юлии Ашурковой можно посмотреть в группе администрации города по ссылке https://vk.com/video-74315431_456244572.