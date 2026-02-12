Сотрудники ГАИ СО провели рабочую встречу с водителями скорой медицинской помощи.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено правилам применения проблесковых маячков и специальных звуковых сигналов, а также эффективному информированию других участников дорожного движения при выполнении экстренных выездов.



Рассмотрены алгоритмы взаимодействия с экипажами ДПС и водителями транспортных средств при следовании к месту вызова, в том числе на сложных участках улично-дорожной сети и регулируемых перекрёстках.



Отдельно разобраны типичные дорожные ситуации, возникающие при движении в плотном транспортном потоке с использованием спецсигналов, когда другие водители не всегда своевременно освобождают проезд.



Подобные встречи способствуют повышению безопасности движения спецтранспорта и обеспечению оперативного прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациентам.



Госавтоинспекция выражает благодарность сотрудникам службы скорой помощи за ответственное отношение к профессиональной деятельности и конструктивный диалог.

Фото: Госавтоинспекция Самарской области