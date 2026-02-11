С 13 по 15 февраля 2026 года в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост". Масштабная экспозиция ждет гостей по адресу: выставочный центр "Экспо-Волга", ул. Мичурина, 23 А.

Посетители смогут ознакомиться с товарами для питомцев, посмотреть разнообразные шоу-программы, включая выставки собак, кошек, грызунов и экзотических животных, а также кинологические соревнования по спортивным дисциплинам: аджилити, ноузворк и обидиенс.

В рамках мероприятия будут организованы бесплатные консультации ветеринаров, кинологов и грумеров, открытые лекции, возможность познакомиться с ответственными питомниками и приютами, а также розыгрыши призов и акции от партнеров. Выставка станет ключевым событием для всех владельцев и любителей домашних животных в регионе, пишет Волга-Ньюс.

6+