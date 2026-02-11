Я нашел ошибку
Производитель автокомпонентов из Тольятти применит бережливые технологии

167
В тольяттинской компании «СУММАТО» стартовало обучение в рамках федпроекта «Производительность труда». Рабочая группа завершает первый модуль обучения основам бережливого производства.

В тольяттинской компании «СУММАТО», специализирующейся на выпуске комплектующих для АВТОВАЗа, ГАЗа, УАЗа и НАМИ, стартовало обучение в рамках федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Рабочая группа завершает первый модуль обучения основам бережливого производства.
«СУМАТО» специализируется на производстве различных трансмиссионных тросов и тросов открывания для различных систем управления. Эти компоненты обеспечивают комфорт и безопасность в автомобилях.
«Мотив принятия участия в федпроекте был комплексным. С одной стороны было желание навести порядок: оптимизировать внутренние процессы, сократить потери. С другой – мы ощущали давление со стороны рынка. Конкуренты предлагали более короткие сроки и поставки, а заказчики ужесточали требования к качеству. Поэтому участие в проекте стало стратегическим решением, объединяющим внутренние и внешние факторы», - рассказывает заместитель директора по инновационным проектам «СУММАТО» Данила Сафонов.
Оператором федпроекта является Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК). Эксперты РЦК в рамках проекта проведут 8 тренингов по бережливому производству, которые познакомят рабочую группу с его ключевыми принципами и инструментами. Затем рабочая группа перейдет к практике и будет улучшать производственные процессы непосредственно в цеху.
В качестве эталонного производственного участка предприятие планирует выбрать линию производства тросов открывания капота автомобиля. Здесь выявлен значительный резерв для оптимизации логистики внутри производственной линии. 
Реализация проекта позволит компании «СУММАТО»  устранить производственные потери, повысить качество продукции и оперативнее реагировать на запросы заказчиков.
 «Такие предприятия, как «СУММАТО», - это не просто производство, это гарантия надежных поставок для отечественного автопрома и мощный вклад в укрепление технологического суверенитета нашей страны. Каждая локализованная деталь – это шаг к снижению зависимости от импорта здесь, в Самарской области», - отмечает врио министра промышленности и торговли Денис Гурков.
В настоящее время в Самарской области 220 компаний повышают производительность благодаря участию в федеральном проекте. Экономическая эффективность от реализованных проектов уже составила более 3 млрд рублей.
Участие предприятий в федеральном проекте «Производительность труда» бесплатное. Оставить заявку на участие можно на сайтах «Производительность.РФ» и «Эффективность.РФ» или обратиться в министерство промышленности и торговли Самарской области.

 

Фото:  РЦК

Теги: Тольятти

