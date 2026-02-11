Я нашел ошибку
В новом ФОКе «Чемпион» под руководством тренеров по месту жительства проходят тренировки по баскетболу, волейболу, футболу, ушу и настольному теннису.
Бесплатные занятия для самарцев стартовали в новом ФОК «Чемпион»
На 346 километре трассы P-241 сотрудники ГАИ Елховскому району заметили стоящий на обочине автомобиль с включённой аварийной сигнализацией.
Полицейские региона помогли мужчине, попавшему в трудную жизненную ситуацию на дороге
В этом году в конкурсе примут участие 35 коллективов из 11 субъектов Российской Федерации.
Всероссийский фестиваль-конкурс «Лаборатория моды» пройдет в Чапаевске
Это 10 высококвалифицированных врачей: кардиолог, участковые педиатры, инфекционист, врачи приемного отделения, специалист клинической лабораторной диагностики, патологоанатом и участковый терапевт. А также 2 фельдшера и медицинская сестра.
‍‍13 специалистов трудоустроились в Похвистневскую больницу за год
Директор детской школы искусств Волжского района Самарской области Ирина Чипчикова была признана абсолютным победителем конкурса «Гимн села», покорив своим душевным исполнением экспертное жюри и участников народного голосования.
Жительница Самаркой области - победительница Всероссийского музыкального конкурса «Гимн села» 
Тамара Дмитриевна более полувека проработала в областной туберкулёзной больнице. 
Самарский врач-торакальный хирургТамара Никулина отмечает 90-летний юбилей
В Ижевске завершились первый этап кубка России и чемпионат России по пулевой стрельбе.
Спортсменка сборной Самарской области Анна Тимофеева выиграла чемпионат России по пулевой стрельбе
Сильный ветер сохранится в Самарской области и 13 февраля.
12 февраля в регионе будет ветренно
Всероссийский фестиваль-конкурс «Лаборатория моды» пройдет в Чапаевске

77
В этом году в конкурсе примут участие 35 коллективов из 11 субъектов Российской Федерации.

Всероссийский фестиваль-конкурс театров моды и студий костюма «Лаборатория моды» пройдет в Чапаевске. Участников и зрителей ждет зрелищное событие и возможность прикоснуться к миру красоты, моды и стиля.

На конкурс поступило более 280 заявок на коллективные и индивидуальные номинации.
Конкурсная программа юбилейного года обновилась: кроме традиционных номинаций «Костюм – реальность», «Костюм – художественная идея», «Этностиль», «Играем в моду», «Шоу – представление», «Дебют», «Pre-дебют», «Первый выход в свет», «Классическое дефиле», «Рисуем эскиз» и «Модная фотография» участников мероприятия ждут новые номинации «Мастерская кукол», «Юный парикмахер» и «Мастер макияжа».

В жюри вошли деятели культуры и искусств, члены жюри национального конкурса театров моды «Золотая игла», опытные педагоги, модельеры, дизайнеры и искусствоведы.

В программе: торжественное открытие, выставка фоторабот, выставка работ номинации «Мастерская кукол», фотовыставка обладателей гран-при фестиваля прошлых лет, выставка-продажа украшений ручной работы, тематические интерактивные площадки и мастер-классы, конкурсные выступления участников, круглый стол для руководителей, программа для участников, церемония награждения.

Ежегодно увеличивается количество участников и расширяется география. В этом году в конкурсе примут участие 35 коллективов из 11 субъектов Российской Федерации: Алтайский край, Владимирская область, Вологодская область, город Москва, Нижегородская область, Оренбургская область, Псковская область, Республика Башкортостан, Самарская область, город Санкт-Петербург, Ульяновская область.
Самарскую область представляют 12 участников из городов и районов: Самара, Сызрань, Тольятти, Кинель; Новокуйбышевск, Нефтегорск, Октябрьск; Чапаевск, Большеглушицкий, Пестравский, Приволжский, Хворостянский районы.

Конкурс стартовал в 2017 году и уже пятый раз проходит в статусе всероссийского. В партнерах – Ассоциация детских творческих объединений «Золотая игла» (г. Москва).

