Основанием для такого решения стало заключение Минюста России о том, что изменение имени по религиозным причинам в стране не разрешено.
В Казани Исуса Христоса по требованию прокуратуры обязали вернуть настоящее имя
До 23 февраля в рамках партийного проекта «Старшее поколение» проходит Всероссийская благотворительная акция «Тепло для Героя», приуроченная ко Дню защитника Отечества.
В регионе продолжается акция «Тепло для Героя»: к сбору подарков для бойцов присоединились новые районы
В 2026 году в Самаре планируют увеличить темпы вывоза незаконных объектов потребительского рынка и ликвидации лоточной торговли.
В Самаре началась инвентаризация незаконных торговых объектов, которые ликвидируют в 2026 году
Россиян ждут три праздничных выходных в конце февраля 2026 года
Один человек погиб в результате стрельбы в техникуме в Анапе. Стрельба в одном из техникумов Анапы произошла 11 февраля.
В Анапском техникуме произошла стрельба, в результате которой пострадали люди
Сегодня утром в АЗС на Волжском шоссе въехал автомобиль под управлением мужчины 1998 года рождения. В результате происшествия пострадал 37-летний водитель другого автомобиля.
Сотрудники СК СО  выехали на место происшествия на автозаправочной станции в Красноглинском районе
Сейчас в Самарской области работают индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск», логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино».
В промышленные парки Самарской области приходят новые инвесторы
В Октябрьском районе  Самары горели домашних вещей в квартире. Погиб мужчина 1963 г.р.
За прошедшие сутки пожарные выезжали на тушение 8 пожаров в регионе
Сотрудники СК СО  выехали на место происшествия на автозаправочной станции в Красноглинском районе

Сегодня утром в АЗС на Волжском шоссе въехал автомобиль под управлением мужчины 1998 года рождения. В результате происшествия пострадал 37-летний водитель другого автомобиля.

Сегодня примерно в 8 часов в автозаправочную станцию, находящуюся на Волжском шоссе в Красноглинском районе города Самары, въехал автомобиль под управлением мужчины 1998 года рождения. В результате происшествия пострадал 37-летний водитель другого автомобиля. В настоящее время потерпевший госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данному факту следственными органами СУ СКР по Самарской области организовано проведение проверки.

Сотрудниками Следственного комитета России по Самарской области проводится осмотр места происшествия и комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара

