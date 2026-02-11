Сотрудники СК СО  выехали на место происшествия на автозаправочной станции в Красноглинском районе

Сегодня примерно в 8 часов в автозаправочную станцию, находящуюся на Волжском шоссе в Красноглинском районе города Самары, въехал автомобиль под управлением мужчины 1998 года рождения. В результате происшествия пострадал 37-летний водитель другого автомобиля. В настоящее время потерпевший госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.



По данному факту следственными органами СУ СКР по Самарской области организовано проведение проверки.



Сотрудниками Следственного комитета России по Самарской области проводится осмотр места происшествия и комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО