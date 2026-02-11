Я нашел ошибку
Горящий автомобиль врезался в заправочную колонку, рядом с ней находился 27-летний водитель другого автомобиля, который пострадал и был госпитализирован.
В Самаре возбуждено дело о покушении на убийство после ЧП с горящим автомобилем, врезавшемся в заправочную колонку на АЗС
В октябре 2025 года в аэропорту Курумоч женщина поссорилась с мужем и из хулиганских побуждений позвонила в службу спасения, сообщив о вымышленной угрозе — минировании самолета.
Самарчанку оштрафовали на 500 000 рублей за ложное сообщение о минировании самолета
Об этом рассказал заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков.
Самарцам рассказали, как физические нагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему
Найти новый сервис можно в поиске мессенджера "Сервис записи на прием к врачу Самарской области".
Жители региона могут записаться на приём к врачу через мессенджер MAX
Диетолог Бобровский: для полноценной замены мяса бобовыми нужны злаки.
Диетолог рассказал, как правильно заменить мясо бобовыми в рационе
Основанием для такого решения стало заключение Минюста России о том, что изменение имени по религиозным причинам в стране не разрешено.
В Казани Исуса Христоса по требованию прокуратуры обязали вернуть настоящее имя
До 23 февраля в рамках партийного проекта «Старшее поколение» проходит Всероссийская благотворительная акция «Тепло для Героя», приуроченная ко Дню защитника Отечества.
В регионе продолжается акция «Тепло для Героя»: к сбору подарков для бойцов присоединились новые районы
В 2026 году в Самаре планируют увеличить темпы вывоза незаконных объектов потребительского рынка и ликвидации лоточной торговли.
В Самаре началась инвентаризация незаконных торговых объектов, которые ликвидируют в 2026 году
Россиян ждут три праздничных выходных в конце февраля 2026 года

158
Россиян ждут три праздничных выходных в конце февраля 2026 года

Россиян ждут три праздничных выходных на предпоследней неделе февраля текущего года. Информация об этом следует из производственного календаря на 2026 год, пишут "Известия".

Согласно календарю, длинные выходные начнутся в субботу, 21 февраля, и продлятся до понедельника, 23 февраля, включительно. В этот день россияне отмечают День защитника Отечества.

Для пятницы, 20 февраля, перед длинными выходными не предусмотрено сокращение рабочего дня на один час. Согласно ст. 95 Трудового кодекса России, это происходит только в тот рабочий день, который предшествует праздничному.

Следующие длинные выходные ожидают россиян в марте по случаю Международного женского дня. Они начнутся в субботу, 7 марта, и продолжатся до понедельника, 9 марта, включительно, так как сам праздник выпадает на воскресенье.

 

Фото:  pxhere.com

