Россиян ждут три праздничных выходных в конце февраля 2026 года

Россиян ждут три праздничных выходных на предпоследней неделе февраля текущего года. Информация об этом следует из производственного календаря на 2026 год, пишут "Известия".

Согласно календарю, длинные выходные начнутся в субботу, 21 февраля, и продлятся до понедельника, 23 февраля, включительно. В этот день россияне отмечают День защитника Отечества.

Для пятницы, 20 февраля, перед длинными выходными не предусмотрено сокращение рабочего дня на один час. Согласно ст. 95 Трудового кодекса России, это происходит только в тот рабочий день, который предшествует праздничному.

Следующие длинные выходные ожидают россиян в марте по случаю Международного женского дня. Они начнутся в субботу, 7 марта, и продолжатся до понедельника, 9 марта, включительно, так как сам праздник выпадает на воскресенье.

