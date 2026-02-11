Я нашел ошибку
Главные новости:
Основанием для такого решения стало заключение Минюста России о том, что изменение имени по религиозным причинам в стране не разрешено.
В Казани Исуса Христоса по требованию прокуратуры обязали вернуть настоящее имя
До 23 февраля в рамках партийного проекта «Старшее поколение» проходит Всероссийская благотворительная акция «Тепло для Героя», приуроченная ко Дню защитника Отечества.
В регионе продолжается акция «Тепло для Героя»: к сбору подарков для бойцов присоединились новые районы
В 2026 году в Самаре планируют увеличить темпы вывоза незаконных объектов потребительского рынка и ликвидации лоточной торговли.
В Самаре началась инвентаризация незаконных торговых объектов, которые ликвидируют в 2026 году
Россиян ждут три праздничных выходных в конце февраля 2026 года
Один человек погиб в результате стрельбы в техникуме в Анапе. Стрельба в одном из техникумов Анапы произошла 11 февраля.
В Анапском техникуме произошла стрельба, в результате которой пострадали люди
Сегодня утром в АЗС на Волжском шоссе въехал автомобиль под управлением мужчины 1998 года рождения. В результате происшествия пострадал 37-летний водитель другого автомобиля.
Сотрудники СК СО  выехали на место происшествия на автозаправочной станции в Красноглинском районе
Сейчас в Самарской области работают индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск», логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино».
В промышленные парки Самарской области приходят новые инвесторы
В Октябрьском районе  Самары горели домашних вещей в квартире. Погиб мужчина 1963 г.р.
За прошедшие сутки пожарные выезжали на тушение 8 пожаров в регионе
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В Самаре началась инвентаризация незаконных торговых объектов, которые ликвидируют в 2026 году

В 2026 году в Самаре планируют увеличить темпы вывоза незаконных объектов потребительского рынка и ликвидации лоточной торговли.

В 2026 году в Самаре планируют увеличить темпы вывоза незаконных объектов потребительского рынка и ликвидации лоточной торговли. По поручению главы города Ивана Носкова районные администрации приступили к инвентаризации объектов на подведомственных территориях на предмет законности их размещения. Об этом рассказала первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.

«Задача, поставленная главой Самары, – привести в порядок не только центр города, но и отдаленные районы. Именно там сегодня наблюдается наибольшее скопление незаконных торговых точек – ларьков, киосков и лоточной торговли. В современных условиях торговля мясом и рыбой с лотков недопустима. Это наша четкая позиция, и вопрос не только в эстетике, но и в безопасности покупателей, ведь такие объекты зачастую не соответствуют санитарным нормам, – сказала Юлия Ашуркова. – Как показывает опыт, многие павильоны после вывоза снова появляются на улицах города, но уже в других местах. Мы эти передвижения отслеживаем. Самара должна быть чистой, уютной и красивой – это реальные стандарты качества городской среды и цивилизованной торговой инфраструктуры».

Как отметила Юлия Ашуркова, работу по выявлению и демонтажу незаконных торговых объектов администрация города ведет во взаимодействии с Министерством промышленности и торговли Самарской области. В течение 2025 года с территории города было вывезено не менее 225 незаконных торговых объектов. Предприниматели, чьи торговые точки являются незаконными и подлежат ликвидации, могут оформить документы и продолжить работу на муниципальных ярмарках либо путем включения в Схему размещения НТО.

Кроме того, в 2026 году запланирован переход с договоров аренды на договоры на размещение торговых объектов. Как пояснила Юлия Ашуркова, такой договор будет регулировать именно право разместить конкретный торговый объект, а не передачу земельного участка предпринимателю во владение или пользование.

Приведение в нормативное состояние объектов потребительского рынка и ликвидация незаконной лоточной торговли является одним из направлений Стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года. Документ прошел обсуждения вместе с активными жителями, в том числе в ходе тематических и районных стратегических сессий, а также с депутатами, представителями администрации города, членами Общественной палаты города Самары и экспертами и был принят Думой города Самары в декабре 2025 года.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

