В Самаре началась инвентаризация незаконных торговых объектов, которые ликвидируют в 2026 году

В 2026 году в Самаре планируют увеличить темпы вывоза незаконных объектов потребительского рынка и ликвидации лоточной торговли. По поручению главы города Ивана Носкова районные администрации приступили к инвентаризации объектов на подведомственных территориях на предмет законности их размещения. Об этом рассказала первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.



«Задача, поставленная главой Самары, – привести в порядок не только центр города, но и отдаленные районы. Именно там сегодня наблюдается наибольшее скопление незаконных торговых точек – ларьков, киосков и лоточной торговли. В современных условиях торговля мясом и рыбой с лотков недопустима. Это наша четкая позиция, и вопрос не только в эстетике, но и в безопасности покупателей, ведь такие объекты зачастую не соответствуют санитарным нормам, – сказала Юлия Ашуркова. – Как показывает опыт, многие павильоны после вывоза снова появляются на улицах города, но уже в других местах. Мы эти передвижения отслеживаем. Самара должна быть чистой, уютной и красивой – это реальные стандарты качества городской среды и цивилизованной торговой инфраструктуры».



Как отметила Юлия Ашуркова, работу по выявлению и демонтажу незаконных торговых объектов администрация города ведет во взаимодействии с Министерством промышленности и торговли Самарской области. В течение 2025 года с территории города было вывезено не менее 225 незаконных торговых объектов. Предприниматели, чьи торговые точки являются незаконными и подлежат ликвидации, могут оформить документы и продолжить работу на муниципальных ярмарках либо путем включения в Схему размещения НТО.



Кроме того, в 2026 году запланирован переход с договоров аренды на договоры на размещение торговых объектов. Как пояснила Юлия Ашуркова, такой договор будет регулировать именно право разместить конкретный торговый объект, а не передачу земельного участка предпринимателю во владение или пользование.



Приведение в нормативное состояние объектов потребительского рынка и ликвидация незаконной лоточной торговли является одним из направлений Стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года. Документ прошел обсуждения вместе с активными жителями, в том числе в ходе тематических и районных стратегических сессий, а также с депутатами, представителями администрации города, членами Общественной палаты города Самары и экспертами и был принят Думой города Самары в декабре 2025 года.

Фото: пресс-служба администрации Самары