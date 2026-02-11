В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В новом ФОКе «Чемпион» под руководством тренеров по месту жительства проходят тренировки по баскетболу, волейболу, футболу, ушу и настольному теннису.
Бесплатные занятия для самарцев стартовали в новом ФОК «Чемпион»
На 346 километре трассы P-241 сотрудники ГАИ Елховскому району заметили стоящий на обочине автомобиль с включённой аварийной сигнализацией.
Полицейские региона помогли мужчине, попавшему в трудную жизненную ситуацию на дороге
В этом году в конкурсе примут участие 35 коллективов из 11 субъектов Российской Федерации.
Всероссийский фестиваль-конкурс «Лаборатория моды» пройдет в Чапаевске
Это 10 высококвалифицированных врачей: кардиолог, участковые педиатры, инфекционист, врачи приемного отделения, специалист клинической лабораторной диагностики, патологоанатом и участковый терапевт. А также 2 фельдшера и медицинская сестра.
‍‍13 специалистов трудоустроились в Похвистневскую больницу за год
Директор детской школы искусств Волжского района Самарской области Ирина Чипчикова была признана абсолютным победителем конкурса «Гимн села», покорив своим душевным исполнением экспертное жюри и участников народного голосования.
Жительница Самаркой области - победительница Всероссийского музыкального конкурса «Гимн села» 
Тамара Дмитриевна более полувека проработала в областной туберкулёзной больнице. 
Самарский врач-торакальный хирургТамара Никулина отмечает 90-летний юбилей
В Ижевске завершились первый этап кубка России и чемпионат России по пулевой стрельбе.
Спортсменка сборной Самарской области Анна Тимофеева выиграла чемпионат России по пулевой стрельбе
Сильный ветер сохранится в Самарской области и 13 февраля.
12 февраля в регионе будет ветренно
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»

14 февраля, в день проведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», с 06:00 до 16:00 будет действовать ограничение движения транспорта по ряду участков улично-дорожной сети в Красноглинском районе города Самары:

- по Красноглинскому шоссе в границах Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо;
- по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище. 

Для удобства участников соревнований 14 февраля со всеми видами льгот будут организованы рейсы по укороченному автобусному маршруту № 50у. Автобусы проследуют от остановочного пункта «Проспект Кирова» на улице Демократической до конечной остановки «Улица Батайская» в пос. Красная Глинка по маршруту следования автобуса № 50. Аналогично – в обратном направлении. 

 Отправление от остановки «Проспект Кирова» – в 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:09, 09:29, 09:49, 10:09, 10:29, 10:49, 11:09, 11:29, 12:04, 12:38, 13:12, 13:32, 13:52, 14:12, 14:32, 14:52, 15:12, 15:32.
Отправление от ул. Батайской – в 08:31, 08:51, 09:11, 09:31, 09:51, 10:11, 10:31, 10:51, 11:26, 12:00, 12:34, 12:54, 13:14, 13:34, 13:54, 14:14, 14:34, 14:54, 15:14, 15:34, 15:54, 16:14.

 Более подробно с временной схемой организации дорожного движения в день проведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» можно ознакомиться в приложении и карточках, а с информацией о самом спортивном мероприятии – на официальном сайте администрации города Самары: https://samadm.ru/media/news/57928/?sphrase_id=812071.

