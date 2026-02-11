В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»

14 февраля, в день проведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», с 06:00 до 16:00 будет действовать ограничение движения транспорта по ряду участков улично-дорожной сети в Красноглинском районе города Самары:

- по Красноглинскому шоссе в границах Волжского шоссе и улицы Сергея Лазо;

- по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до поворота на кладбище.

Для удобства участников соревнований 14 февраля со всеми видами льгот будут организованы рейсы по укороченному автобусному маршруту № 50у. Автобусы проследуют от остановочного пункта «Проспект Кирова» на улице Демократической до конечной остановки «Улица Батайская» в пос. Красная Глинка по маршруту следования автобуса № 50. Аналогично – в обратном направлении.

Отправление от остановки «Проспект Кирова» – в 07:50, 08:10, 08:30, 08:50, 09:09, 09:29, 09:49, 10:09, 10:29, 10:49, 11:09, 11:29, 12:04, 12:38, 13:12, 13:32, 13:52, 14:12, 14:32, 14:52, 15:12, 15:32.

Отправление от ул. Батайской – в 08:31, 08:51, 09:11, 09:31, 09:51, 10:11, 10:31, 10:51, 11:26, 12:00, 12:34, 12:54, 13:14, 13:34, 13:54, 14:14, 14:34, 14:54, 15:14, 15:34, 15:54, 16:14.

Более подробно с временной схемой организации дорожного движения в день проведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» можно ознакомиться в приложении и карточках, а с информацией о самом спортивном мероприятии – на официальном сайте администрации города Самары: https://samadm.ru/media/news/57928/?sphrase_id=812071.