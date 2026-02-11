Жительница Самаркой области - победительница Всероссийского музыкального конкурса «Гимн села» 

В Москве на международной выставке «Агравия» состоялась церемонии награждения лауреатов премии «АГРОЛИДЕР». Кульминацией мероприятия стало торжественное подведение итогов и объявление победителей Всероссийского музыкального конкурса «Гимн села». Впервые в истории российского АПК проводилась творческая инициатива такого размаха: свыше 300 заявок поступило от участников со всей страны! Директор детской школы искусств Волжского района Самарской области Ирина Чипчикова была признана абсолютным победителем конкурса «Гимн села», покорив своим душевным исполнением экспертное жюри и участников народного голосования.

«Я люблю свою малую Родину и горжусь, что родилась в посёлке и сейчас живу в селе, передавая эстафету традиций дальше», — поделилась своими эмоциями лауреат музыкального конкурса в рамках национальной премии «АГРОЛИДЕР». Её победа — выбор народа, голос тех, кто чувствует биение сельской земли.

«Там по полю идёт россиянка, россиянка — хозяйка села» — эти строки из песни, которую блистательно исполнила Ирина Чипчикова, сегодня стали музыкальным символом красоты сельской жизни. Автор музыки и слов конкурсной композиции - Диана Леонова.

Специальная номинация «Голос молодежи села» была вручена Валерии Котовой из Липецка. Ее трогательная песня «Родная Земля» получила специальный приз от Российского союза сельской молодёжи. Эта номинация подчёркивает вклад молодого поколения в сохранение и развитие сельской культуры.

В рамках церемонии награждения лауреатов национальной премии «АГРОЛИДЕР» финалисты конкурса исполнили проникновенные песни о любви к деревне, земле, традициям, патриотизму и гордости за Родину.

Фото предоставлены пресс-службой Национальной премии "АГРОЛИДЕР"