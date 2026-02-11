Я нашел ошибку
Главные новости:
В новом ФОКе «Чемпион» под руководством тренеров по месту жительства проходят тренировки по баскетболу, волейболу, футболу, ушу и настольному теннису.
Бесплатные занятия для самарцев стартовали в новом ФОК «Чемпион»
На 346 километре трассы P-241 сотрудники ГАИ Елховскому району заметили стоящий на обочине автомобиль с включённой аварийной сигнализацией.
Полицейские региона помогли мужчине, попавшему в трудную жизненную ситуацию на дороге
В этом году в конкурсе примут участие 35 коллективов из 11 субъектов Российской Федерации.
Всероссийский фестиваль-конкурс «Лаборатория моды» пройдет в Чапаевске
Это 10 высококвалифицированных врачей: кардиолог, участковые педиатры, инфекционист, врачи приемного отделения, специалист клинической лабораторной диагностики, патологоанатом и участковый терапевт. А также 2 фельдшера и медицинская сестра.
‍‍13 специалистов трудоустроились в Похвистневскую больницу за год
Директор детской школы искусств Волжского района Самарской области Ирина Чипчикова была признана абсолютным победителем конкурса «Гимн села», покорив своим душевным исполнением экспертное жюри и участников народного голосования.
Жительница Самаркой области - победительница Всероссийского музыкального конкурса «Гимн села» 
Тамара Дмитриевна более полувека проработала в областной туберкулёзной больнице. 
Самарский врач-торакальный хирургТамара Никулина отмечает 90-летний юбилей
В Ижевске завершились первый этап кубка России и чемпионат России по пулевой стрельбе.
Спортсменка сборной Самарской области Анна Тимофеева выиграла чемпионат России по пулевой стрельбе
Сильный ветер сохранится в Самарской области и 13 февраля.
12 февраля в регионе будет ветренно
Жительница Самаркой области - победительница Всероссийского музыкального конкурса «Гимн села» 

134
Директор детской школы искусств Волжского района Самарской области Ирина Чипчикова была признана абсолютным победителем конкурса «Гимн села», покорив своим душевным исполнением экспертное жюри и участников народного голосования.

В Москве на международной выставке «Агравия» состоялась церемонии награждения лауреатов премии «АГРОЛИДЕР». Кульминацией мероприятия стало торжественное подведение итогов и объявление победителей Всероссийского музыкального конкурса «Гимн села». Впервые в истории российского АПК проводилась творческая инициатива такого размаха: свыше 300 заявок поступило от участников со всей страны! Директор детской школы искусств Волжского района Самарской области Ирина Чипчикова была признана абсолютным победителем конкурса «Гимн села», покорив своим душевным исполнением экспертное жюри и участников народного голосования.
«Я люблю свою малую Родину и горжусь, что родилась в посёлке и сейчас живу в селе, передавая эстафету традиций дальше», — поделилась своими эмоциями лауреат музыкального конкурса в рамках национальной премии «АГРОЛИДЕР». Её победа — выбор народа, голос тех, кто чувствует биение сельской земли.
«Там по полю идёт россиянка, россиянка — хозяйка села» — эти строки из песни, которую блистательно исполнила Ирина Чипчикова, сегодня стали музыкальным символом красоты сельской жизни. Автор музыки и слов конкурсной композиции -  Диана Леонова.
Специальная номинация «Голос молодежи села» была вручена Валерии Котовой из Липецка. Ее трогательная песня «Родная Земля» получила специальный приз от Российского союза сельской молодёжи. Эта номинация подчёркивает вклад молодого поколения в сохранение и развитие сельской культуры.
В рамках церемонии награждения лауреатов национальной премии «АГРОЛИДЕР» финалисты конкурса исполнили проникновенные песни о любви к деревне, земле, традициям, патриотизму и гордости за Родину.

 

Фото предоставлены пресс-службой Национальной премии "АГРОЛИДЕР"

Теги: Самара

В центре внимания
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
207
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
158
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
156
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
11 февраля 2026  13:31
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
188
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
10 февраля 2026  12:41
Более 2,8 тысяч вакансий предложат участникам СВО и членам их семей на Ярмарке вакансий в Самаре
361
Весь список