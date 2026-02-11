Я нашел ошибку
Главные новости:
В новом ФОКе «Чемпион» под руководством тренеров по месту жительства проходят тренировки по баскетболу, волейболу, футболу, ушу и настольному теннису.
Бесплатные занятия для самарцев стартовали в новом ФОК «Чемпион»
На 346 километре трассы P-241 сотрудники ГАИ Елховскому району заметили стоящий на обочине автомобиль с включённой аварийной сигнализацией.
Полицейские региона помогли мужчине, попавшему в трудную жизненную ситуацию на дороге
В этом году в конкурсе примут участие 35 коллективов из 11 субъектов Российской Федерации.
Всероссийский фестиваль-конкурс «Лаборатория моды» пройдет в Чапаевске
Это 10 высококвалифицированных врачей: кардиолог, участковые педиатры, инфекционист, врачи приемного отделения, специалист клинической лабораторной диагностики, патологоанатом и участковый терапевт. А также 2 фельдшера и медицинская сестра.
‍‍13 специалистов трудоустроились в Похвистневскую больницу за год
Директор детской школы искусств Волжского района Самарской области Ирина Чипчикова была признана абсолютным победителем конкурса «Гимн села», покорив своим душевным исполнением экспертное жюри и участников народного голосования.
Жительница Самаркой области - победительница Всероссийского музыкального конкурса «Гимн села» 
Тамара Дмитриевна более полувека проработала в областной туберкулёзной больнице. 
Самарский врач-торакальный хирургТамара Никулина отмечает 90-летний юбилей
В Ижевске завершились первый этап кубка России и чемпионат России по пулевой стрельбе.
Спортсменка сборной Самарской области Анна Тимофеева выиграла чемпионат России по пулевой стрельбе
Сильный ветер сохранится в Самарской области и 13 февраля.
12 февраля в регионе будет ветренно
‍‍13 специалистов трудоустроились в Похвистневскую больницу за год благодаря программе «Земский доктор/Земский фельдшер».

Это 10 высококвалифицированных врачей: кардиолог, участковые педиатры, инфекционист, врачи приемного отделения, специалист клинической лабораторной диагностики, патологоанатом и участковый терапевт. А также 2 фельдшера и медицинская сестра.

«В 2025 году мы получили серьезное пополнение. Это не просто кадры — это восстановление и усиление первичного медицинского звена в наших селах, повышение доступности и качества медицинской помощи для сельчан», - отметил главный врач Похвистневской районной больницы Николай Микаскин.

Среди новых сотрудников - фельдшер Елена Шилинцева, она возглавила фельдшерско-акушерский пункт в селе Первомайск. Выпускница Тольяттинского медицинского колледжа начала свой профессиональный путь с работы на скорой медицинской помощи. Двухлетний опыт в экстренной службе стал для нее бесценной школой.

«Опыт со скорой помощи помогает — я умею делать внутривенные инъекции, снимать ЭКГ, правильно устанавливать предварительный диагноз. Это очень помогает в работе сейчас», — рассказала Елена Шилинцева.

Решение переехать в сельскую местность было связано с сокращением времени на дорогу до работы, а также финансовая поддержка в виде «подъемных» выплат по программе.

Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе приняли участие 295 специалистов: 204 врача и 91 средний медицинский работник.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

