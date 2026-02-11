‍‍13 специалистов трудоустроились в Похвистневскую больницу за год благодаря программе «Земский доктор/Земский фельдшер».



Это 10 высококвалифицированных врачей: кардиолог, участковые педиатры, инфекционист, врачи приемного отделения, специалист клинической лабораторной диагностики, патологоанатом и участковый терапевт. А также 2 фельдшера и медицинская сестра.



«В 2025 году мы получили серьезное пополнение. Это не просто кадры — это восстановление и усиление первичного медицинского звена в наших селах, повышение доступности и качества медицинской помощи для сельчан», - отметил главный врач Похвистневской районной больницы Николай Микаскин.



Среди новых сотрудников - фельдшер Елена Шилинцева, она возглавила фельдшерско-акушерский пункт в селе Первомайск. Выпускница Тольяттинского медицинского колледжа начала свой профессиональный путь с работы на скорой медицинской помощи. Двухлетний опыт в экстренной службе стал для нее бесценной школой.



«Опыт со скорой помощи помогает — я умею делать внутривенные инъекции, снимать ЭКГ, правильно устанавливать предварительный диагноз. Это очень помогает в работе сейчас», — рассказала Елена Шилинцева.



Решение переехать в сельскую местность было связано с сокращением времени на дорогу до работы, а также финансовая поддержка в виде «подъемных» выплат по программе.



Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами —важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в программе «Земский доктор/Земский фельдшер» в 2025 году в регионе приняли участие 295 специалистов: 204 врача и 91 средний медицинский работник.

Фото: минздрав СО