В Алексеевском районе в ДТП районе пострадала пятимесячная девочка
В Тольятти местный житель помог найти ребенка
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России после ухода из страны
В Промышленном районе Самары водитель сбил пожилого пешехода
жители Самары потратят на подарок к 14 февраля в среднем 8 000 рублей
Фильмы будут проверять на наличие дискредитации традиционных ценностей
Стали известны требования ЕГЭ для абитуриентов медицинских вузов
В Самаре за два месяца 6 человек погибло от отравления газом
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Лечение хронического болевого синдрома в Клиниках СамГМУ

172
Лечение хронического болевого синдрома в Клиниках СамГМУ

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) выполняют лечебно-диагностические блокады под рентген контролем - медицинские процедуры высокоточного воздействия, которые помогают избавить пациента от болевого синдрома, возвращают к активному образу жизни и улучшают ее качество. Процедуры проводятся при дегенеративных заболеваниях позвоночника и формировании хронического болевого синдрома в области позвоночного столба, крестца и крупных суставов.

Лечебно-диагностические блокады, как правило, требуются пациентам, которым не помогает консервативное лечение.

«Особенность проведения процедуры в Клиниках СамГМУ состоит в комплексном подходе: первично пациента консультирует врач-невролог, затем, если в этом есть потребность, предстоит дообследование, назначается консервативная терапия, – говорит врач анестезиолог-реаниматолог Клиник СамГМУ Сергей Бондаренко. - Если терапия оказывается неэффективна, проводится лечебно-диагностическая блокада. Ее цель - максимально точно подвести лекарственное средство к очагу источника боли под контролем современных методов визуализации: УЗИ и рентген-навигации. Все манипуляции выполняются в операционной с использованием современного оборудования и мониторингом витальных функций организма».

После этого пациент может получить консультацию врача-физиотерапевта и пройти реабилитационные мероприятия, чтобы обеспечить максимальную эффективность лечения.

Запись на первичную консультацию к врачу-неврологу проводится по телефону единого контактного центра Клиник: +7 846 374-91-00 или через Личный кабинет пациента lk.clinica.samsmu.ru.

10 февраля 2026  09:57
Минздрав хочет поручить продление больничных часто болеющим врачебной комиссии
10 февраля 2026  09:08
Минздрав хочет поручить продление больничных часто болеющим врачебной комиссии
185
В Самарской городской больнице № 10 Куйбышевского района продолжается планомерное обновление медицинской инфраструктуры.
9 февраля 2026  19:36
Более 2500 исследований провели на новом рентген-аппарате в Самарской горбольнице № 10
501
Симптомы тромбоза зависят от того, в каком сосуде образовался тромб и насколько сильно он перекрыл кровоток. Некоторые характерные признаки.
9 февраля 2026  17:15
Самарский врач-кардиолог-реабилитолог назвала 7 факторов появления тромбов
494
В 2025 году в Самарскую городскую консультативно-диагностическую поликлинику №14 поставлены — 8 Lada Granta и 1 «ГАЗ Соболь».
9 февраля 2026  14:32
9 новых машин поступили в Самарскую поликлинику №14
491
Более 130 жителей Самары прошли обследование в «День здоровья в МЕГЕ»
9 февраля 2026  12:50
Более 130 жителей Самары прошли обследование в «День здоровья в МЕГЕ»
353
Эксперт предупредил об опасности хранения домашней аптечки в холодильнике
9 февраля 2026  10:45
Эксперт предупредил об опасности хранения домашней аптечки в холодильнике
328
В СамГМУ создали биорассасывающиеся костные винты, которые совершат прорыв в лечении сложных переломов
9 февраля 2026  09:49
В СамГМУ создали биорассасывающиеся костные винты, которые совершат прорыв в лечении сложных переломов
401
Минздрав включил еще два наследственных заболевания в скрининг младенцев
8 февраля 2026  16:50
Минздрав включил еще два наследственных заболевания в скрининг младенцев
627
Более 76% злокачественных новообразований выявлены на ранних стадиях благодаря диспансеризации.
6 февраля 2026  17:51
В 2025 году диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли 1669555 жителей региона
1092
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
843
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
368
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
656
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
898
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
2858
