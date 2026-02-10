Лечение хронического болевого синдрома в Клиниках СамГМУ

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) выполняют лечебно-диагностические блокады под рентген контролем - медицинские процедуры высокоточного воздействия, которые помогают избавить пациента от болевого синдрома, возвращают к активному образу жизни и улучшают ее качество. Процедуры проводятся при дегенеративных заболеваниях позвоночника и формировании хронического болевого синдрома в области позвоночного столба, крестца и крупных суставов.

Лечебно-диагностические блокады, как правило, требуются пациентам, которым не помогает консервативное лечение.

«Особенность проведения процедуры в Клиниках СамГМУ состоит в комплексном подходе: первично пациента консультирует врач-невролог, затем, если в этом есть потребность, предстоит дообследование, назначается консервативная терапия, – говорит врач анестезиолог-реаниматолог Клиник СамГМУ Сергей Бондаренко. - Если терапия оказывается неэффективна, проводится лечебно-диагностическая блокада. Ее цель - максимально точно подвести лекарственное средство к очагу источника боли под контролем современных методов визуализации: УЗИ и рентген-навигации. Все манипуляции выполняются в операционной с использованием современного оборудования и мониторингом витальных функций организма».

После этого пациент может получить консультацию врача-физиотерапевта и пройти реабилитационные мероприятия, чтобы обеспечить максимальную эффективность лечения.

