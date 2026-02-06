Я нашел ошибку
Врач — дерматолог-трихолог отметила, что для острого выпадения волос необходим фактор, убивающий растущие клетки.
Трихолог оценила возможность потерять волосы при примерке шапки
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело, связанное с бездействием администрации учебного заведения.
Возбуждено уголовное дело после драки девочек в самарской школе № 87
Полицейскими проверено свыше 800 человек, выявлено 182 нарушения миграционного законодательства.
В ходе рейдовых мероприятий полицейскими региона возбуждено 9 уголовных дел в сфере миграции
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
В Италии 6 февраля стартуют зимние Олимпийские игры
В Италии 6 февраля стартуют зимние Олимпийские игры
В регионе по инициативе губернатора действует региональная программа «Культурные люди», направленная на создание новых возможностей для творческого развития каждого жителя губернии.
«Культурные люди»: итоги региональной программы за 2025 год
Более 76% злокачественных новообразований выявлены на ранних стадиях благодаря диспансеризации.
В 2025 году диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли 1669555 жителей региона
В 2026 году участие в турнире принимают 760 спортсменов разных возрастов из 24 регионов России. 
В Самаре проходят всероссийские соревнования по киокусинкай «Кубок Сатори».
В 2025 году диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли 1669555 жителей региона

Более 76% злокачественных новообразований выявлены на ранних стадиях благодаря диспансеризации.

Всего за год диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли 1669555 жителей Самарской области. Это на 200 тысяч больше, чем в 2024 году.

"В 2025 году впервые в рамках диспансеризации было установлено более 150 тысяч случаев хронических неинфекционных заболеваний, - рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина. - В том числе злокачественные новообразования выявлены у 3282 граждан, сахарный диабет у 5129, болезни системы кровообращения (артериальная гипертензия, ишемические болезни сердца, цереброваскулярные болезни) - у 42 774".

Более 40% граждан, прошедших 1 этап диспансеризации, были направлены на 2 этап для уточнения диагноза и группы состояния здоровья. Пациенты, у кого диагностированы заболевания, взяты на диспансерное наблюдение и получают необходимое лечение.

"Более 76,5% злокачественных новообразований были выявлены в ранних стадиях, что позволяет значимо повысить эффективность лечения в целом, сохранив пациенту жизнь и трудоспособность", - отметила Элла Малютина.

В регионе проводятся мероприятия по повышению доступности диспансеризации и профилактического медицинского осмотра. Их можно пройти не только в поликлинике по месту прикрепления, но и по месту работы.

Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья - важные направления федерального проекта "Здоровье для каждого". Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

