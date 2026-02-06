В 2025 году диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли 1669555 жителей региона

Всего за год диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли 1669555 жителей Самарской области. Это на 200 тысяч больше, чем в 2024 году.



"В 2025 году впервые в рамках диспансеризации было установлено более 150 тысяч случаев хронических неинфекционных заболеваний, - рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина. - В том числе злокачественные новообразования выявлены у 3282 граждан, сахарный диабет у 5129, болезни системы кровообращения (артериальная гипертензия, ишемические болезни сердца, цереброваскулярные болезни) - у 42 774".



Более 40% граждан, прошедших 1 этап диспансеризации, были направлены на 2 этап для уточнения диагноза и группы состояния здоровья. Пациенты, у кого диагностированы заболевания, взяты на диспансерное наблюдение и получают необходимое лечение.



"Более 76,5% злокачественных новообразований были выявлены в ранних стадиях, что позволяет значимо повысить эффективность лечения в целом, сохранив пациенту жизнь и трудоспособность", - отметила Элла Малютина.



В регионе проводятся мероприятия по повышению доступности диспансеризации и профилактического медицинского осмотра. Их можно пройти не только в поликлинике по месту прикрепления, но и по месту работы.



Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях, развитие центров здоровья - важные направления федерального проекта "Здоровье для каждого". Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО