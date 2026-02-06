В Италии 6 февраля стартуют зимние Олимпийские игры

Сегодня в Милане откроются XXV зимние Олимпийские игры. В них примут участие 13 российских спортсменов, включая двоих представителей Петербурга: фигуриста Петра Гуменника и мастера шорт-трека Ивана Посашкова.

Никогда представительство нашей страны на Олимпиаде не было столь малочисленным, поэтому внимание к каждому российскому атлету будет особенным, пишет Петербургский Дневник.

Церемония открытия Игр состоится в Милане на знаменитом стадионе «Сан-Сиро», где проводят матчи футбольные клубы «Милан» и «Интер». В шоу выступят более 1300 артистов, прозвучит музыка Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини и Джоаккино Россини, порадуют публику тенор Андреа Бочелли, звезда итальянской эстрады Лаура Паузини и мировая знаменитость Мэрайя Кэри.

Соревнования Белой олимпиады будет принимать не только Милан, в котором пройдут турниры по хоккею, фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. В Кортина-д’Ампеццо поборются за медали биатлонисты, горнолыжники, керлингисты, мастера санного спорта, бобслея и скелетона. Будут задействованы спортивные объекты нескольких альпийских курортов, а церемония закрытия состоится в Вероне. Италия в третий раз принимает зимнюю Олимпиаду. Ранее эту честь заслужили Кортина-д’Ампеццо в 1956 году, когда на Играх дебютировали советские спортсмены, и Турин в 2006-м.

На Олимпиаде ожидается около 2900 спортсменов, которые будут представлять 92 национальных олимпийских комитета. Впервые в этом списке Бенин, Гвинея-Бисау и Объединенные Арабские Эмираты.

В нейтральном статусе выступят атлеты из России и Белоруссии. Это уже третья Белая олимпиада, на которой россияне не имеют права использовать флаг и гимн. В Пхенчхане-2018 и Пекине-2022 это произошло из-за санкций Международного олимпийского комитета за нарушения антидопинговых правил, сейчас – по политическим причинам.

Из-за этого россияне, что особенно важно для многих болельщиков, не выступят впервые с 1956 года в хоккейном турнире. Соревнование ледовых дружин обещает быть интересным, ведь в нем 12 лет спустя сборные ведущих хоккейных держав вновь примут участие в сильнейших составах, включая игроков из НХЛ. Можно только гадать, как могла бы выступить в Милане сборная России с Александром Овечкиным, Кириллом Капризовым, Никитой Кучеровым, Александром Никишиным и другими звездами.

В Играх будут участвовать 13 наших спортсменов: горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, саночники Павел Репилов и Дарья Олесик, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, выступающие в одиночных разрядах, а также Никита Филиппов, который будет бороться за медаль в новой олимпийской дисциплине – ски-альпинизме.