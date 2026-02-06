Я нашел ошибку
Врач — дерматолог-трихолог отметила, что для острого выпадения волос необходим фактор, убивающий растущие клетки.
Трихолог оценила возможность потерять волосы при примерке шапки
В Следственном комитете возбуждено уголовное дело, связанное с бездействием администрации учебного заведения.
Возбуждено уголовное дело после драки девочек в самарской школе № 87
Полицейскими проверено свыше 800 человек, выявлено 182 нарушения миграционного законодательства.
В ходе рейдовых мероприятий полицейскими региона возбуждено 9 уголовных дел в сфере миграции
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
В Италии 6 февраля стартуют зимние Олимпийские игры
В Италии 6 февраля стартуют зимние Олимпийские игры
В регионе по инициативе губернатора действует региональная программа «Культурные люди», направленная на создание новых возможностей для творческого развития каждого жителя губернии.
«Культурные люди»: итоги региональной программы за 2025 год
Более 76% злокачественных новообразований выявлены на ранних стадиях благодаря диспансеризации.
В 2025 году диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли 1669555 жителей региона
В 2026 году участие в турнире принимают 760 спортсменов разных возрастов из 24 регионов России. 
В Самаре проходят всероссийские соревнования по киокусинкай «Кубок Сатори».
В Сызрани ликвидируют два объекта накопленного вреда окружающей среде

187
В 2025 году начались проектно-изыскательские работы по двум объектам бывшего сланцевого завода: золоотвал и технический пруд-накопитель.

В 2025 году начались проектно-изыскательские работы по двум объектам бывшего сланцевого завода: золоотвал и технический пруд-накопитель. Оба объекта включены в ГРОНВОС в 2023 году.
Проводятся геодезические, геологические и экологические исследования с отбором проб.

Параллельно продолжаются проектно-изыскательские работы по двум объектам накопленного вреда в Тольятти на территории бывшего завода «Фосфор». Разработку проектов и получение необходимых экспертиз по всем объектам планируется завершить в декабре 2026 года. Проект рекультивации еще одного объекта — Мазутного озера в Самаре — проходит государственные экспертизы.

Обьекты планируется заявить на участие в федеральном проекте «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие».

 

Фото:   минприроды СО

Сызрань Экология

Сызранская спортсменка получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири.
05 февраля 2026, 17:44
Сызранская спортсменка Анастасия Воробьёва - в Книге рекордов России
Сызранская спортсменка получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири. Спорт
494
Мероприятие прошло в рамках акции УТ МВД России по ПФО «Время служить в транспортной полиции».
05 февраля 2026, 17:08
Сызранские транспортные полицейские ппроводят профилактические мероприятия со студентами  
Мероприятие прошло в рамках акции УТ МВД России по ПФО «Время служить в транспортной полиции». Общество
471
После ледостава и нерестового периода работы будут возобновлены.
06 января 2026, 17:29
В 2026 году в губернии продолжится расчистка реки Сызранки
После ледостава и нерестового периода работы будут возобновлены. Общество
1282

В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
589
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
6 февраля 2026  09:34
Жителей Самары просят оценить работу автобуса № 93
284
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
502
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
452
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
448
Весь список