В Сызрани ликвидируют два объекта накопленного вреда окружающей среде

В 2025 году начались проектно-изыскательские работы по двум объектам бывшего сланцевого завода: золоотвал и технический пруд-накопитель. Оба объекта включены в ГРОНВОС в 2023 году.

Проводятся геодезические, геологические и экологические исследования с отбором проб.

Параллельно продолжаются проектно-изыскательские работы по двум объектам накопленного вреда в Тольятти на территории бывшего завода «Фосфор». Разработку проектов и получение необходимых экспертиз по всем объектам планируется завершить в декабре 2026 года. Проект рекультивации еще одного объекта — Мазутного озера в Самаре — проходит государственные экспертизы.

Обьекты планируется заявить на участие в федеральном проекте «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Фото: минприроды СО