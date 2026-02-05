Сызранская спортсменка Анастасия Воробьёва - в Книге рекордов России

Сызранская спортсменка получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.



На открытом региональном Кубке она подняла гирю весом 16 кг 450 раз, превзойдя прежний рекорд в 428 повторений. Тренер Александр Егольников отмечает невероятную целеустремлённость, трудолюбие и стойкость в тренировках.



Анастасия занимается гиревым спортом уже семь лет и за это время достигла выдающихся результатов.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области