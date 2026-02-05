На средства регионального бюджета приобретен новый аппарат МРТ в больницу им. В.Д. Середавина

Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 6 февраля в Самаре ночью -19, -21°С, днем -11, -13°С.
6 февраля в регионе без осадков, до -15°С
Зимний фестиваль ГТО пройдет в Самаре в два этапа – 28 февраля и 15 марта 2026 года. 
Регистрация на зимний фестиваль ГТО открыта в Самаре 
В июне 2026 года Самара станет одним из городов, куда приедут участники всероссийского проекта «Театральный поезд».
Ирина Калягина и Владимиром Гальченко, во время встречи, обсудили детали подготовки проекта «Театральный поезд»
В рамках марафона в Национальном центре «Россия» 5 февраля проходят выставки, модные показы и лекции государственных деятелей, Героев России, выдающихся спортсменов, представителей сферы искусства.
В Национальном центре «Россия» стартовал просветительский марафон «Россия — семья семей»
Двери Дворца 4 февраля распахнулись для самых преданных друзей — любителей танцев, которые на протяжении многих лет составляют его живую, пульсирующую душу.
Самарский Дворец ветеранов отметил свое 25-летие
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В 2025 году школьные лесничества региона вновь соревновались в конкурсе по изготовлению кормушек для птиц. Ребята создают их своими руками, уделяя особое внимание деталям, чтобы пернатым гостям было максимально удобно и комфортно.
Юные лесоводы региона открыли птичье кафе
Сызранская спортсменка получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири.
Сызранская спортсменка Анастасия Воробьёва - в Книге рекордов России
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.91
-0.07
EUR 91.11
0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Литературная студия и презентация Совета молодых литераторов пройдут в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На средства регионального бюджета приобретен новый аппарат МРТ в больницу им. В.Д. Середавина

207
Уже в этом году в медицинские учреждения Самарской области будет поставлено еще пять новых аппаратов МРТ.

На средства регионального бюджета приобрели для Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина новый аппарат магнитно-резонансной томографии, и он уже активно используется. Это только один из примеров нашей работы по модернизации региональной системы здравоохранения, сообщил Вячеслав Федорищев.

"Современный аппарат МРТ обеспечивает более высокое качество и скорость исследований, расширяет диагностические возможности. А это – точность в постановке диагноза и, как следствие, своевременное начало лечения и увеличение продолжительности жизни наших жителей.Сейчас специалисты одной из ведущих больниц региона проводят диагностику на трех аппаратах МРТ. Работу ведем комплексно: оснащаем и первичное звено, и стационары. При этом используем как возможности областного бюджета, так и инструменты нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», реализуемые по решению Президента Владимира Владимировича Путина" - рассказал губернатор.

Уже в этом году в медицинские учреждения Самарской области будет поставлено еще пять новых аппаратов МРТ.

 

Фото: Вячеслав Федорищев

 

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За год в таких региональных подразделениях при поликлиниках и больницах было диагностировано более 3700 злокачественных новообразований.
04 февраля 2026, 20:51
В центрах амбулаторной онкопомощи региона за год провели более 230000 исследований
За год в таких региональных подразделениях при поликлиниках и больницах было диагностировано более 3700 злокачественных новообразований. Здравоохранение
501
Минздрав Удмуртской Республики изучил опыт Самарской области по строительству модульных конструкций
04 февраля 2026, 16:46
Минздрав Удмуртской Республики изучил опыт Самарской области по строительству модульных конструкций
Представители Минздрава Удмуртской Республики во главе с министром Сергеем Багиным с рабочим визитом посетили учреждения здравоохранения Самарской области. Здравоохранение
560
Супруги Юлия и Сергей воспитывают четырёх сыновей. Теперь в их семье пять детей. Малыша планируют назвать Сергеем — в честь папы.
03 февраля 2026, 22:25
В Перинатальном центре Самары прошла торжественная выписка пятого ребёнка, который родился в семье участника СВО
Супруги Юлия и Сергей воспитывают четырёх сыновей. Теперь в их семье пять детей. Малыша планируют назвать Сергеем — в честь папы. Общество
523
Здравоохранение
Уже в этом году в медицинские учреждения Самарской области будет поставлено еще пять новых аппаратов МРТ.
5 февраля 2026  16:58
На средства регионального бюджета приобретен новый аппарат МРТ в больницу им. В.Д. Середавина
207
Около 700 жителей посёлка Сокский получают медпомощь в обновлённых условиях.
5 февраля 2026  16:49
В посёлке Сокский Исаклинского района проведен капитальный ремонт офиса врача общей практики
163
За год в таких региональных подразделениях при поликлиниках и больницах было диагностировано более 3700 злокачественных новообразований.
4 февраля 2026  20:51
В центрах амбулаторной онкопомощи региона за год провели более 230000 исследований
506
Минздрав Удмуртской Республики изучил опыт Самарской области по строительству модульных конструкций
4 февраля 2026  16:46
Минздрав Удмуртской Республики изучил опыт Самарской области по строительству модульных конструкций
565
В Большеглушицком районе возводятся новые фельдшерско-акушерские пункты за счет средств областного бюджета.
4 февраля 2026  14:16
В поселках Малороссийский и Муратшино откроют два современных ФАПа
466
Заведующая центром здоровья Самарской гор больницы №10, врач-терапевт Анна Курпита рассказала о сбалансированнме питани.
3 февраля 2026  16:59
Самарский врач-терапевт: "Сбалансированное питание играет важную роль в профилактике онкозаболеваний"
663
Современные условия для оказания медицинской помощи создаются для жителей села Троицкое.
3 февраля 2026  16:37
В Безенчукском районе возводят новый ФАП: проводятся работы по внутренней отделке
593
В Кинеле продолжается строительство современной поликлиники
3 февраля 2026  12:49
В Кинеле продолжается строительство современной поликлиники
455
5 февраля в ТЦ «МЕГА Самара» состоится профилактическое мероприятие.
2 февраля 2026  18:17
Жителей региона приглашают к участию в акции «День здоровья в МЕГЕ»
668
Новая медтехника закуплена за счёт средств областного бюджета и установлена в тольяттинской детской больнице в конце декабря 2025 года.
2 февраля 2026  15:26
Быстрая и точная диагностика: обновился парк оборудования детской больницы Тольятти
651
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15942
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
173
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
259
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
257
В «белый список» Минцифры РФ включены новые сервисы
5 февраля 2026  12:46
В «белый список» Минцифры РФ включены новые сервисы
292
Новый офис МФЦ открылся в Самаре
5 февраля 2026  10:02
Новый офис МФЦ открылся в Самаре
258
Весь список