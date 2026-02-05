На средства регионального бюджета приобретен новый аппарат МРТ в больницу им. В.Д. Середавина

На средства регионального бюджета приобрели для Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина новый аппарат магнитно-резонансной томографии, и он уже активно используется. Это только один из примеров нашей работы по модернизации региональной системы здравоохранения, сообщил Вячеслав Федорищев.

"Современный аппарат МРТ обеспечивает более высокое качество и скорость исследований, расширяет диагностические возможности. А это – точность в постановке диагноза и, как следствие, своевременное начало лечения и увеличение продолжительности жизни наших жителей.Сейчас специалисты одной из ведущих больниц региона проводят диагностику на трех аппаратах МРТ. Работу ведем комплексно: оснащаем и первичное звено, и стационары. При этом используем как возможности областного бюджета, так и инструменты нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», реализуемые по решению Президента Владимира Владимировича Путина" - рассказал губернатор.

Уже в этом году в медицинские учреждения Самарской области будет поставлено еще пять новых аппаратов МРТ.

Фото: Вячеслав Федорищев