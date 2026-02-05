Самарский Дворец ветеранов отметил свое 25-летие

Двери Дворца 4 февраля распахнулись для самых преданных друзей — любителей танцев, которые на протяжении многих лет составляют его живую, пульсирующую душу. Вечер получился по-семейному тёплым и заряженным энергией, сообщили в пресс-службе правительства СО.

Праздничный настрой продолжили выступления талантливых музыкантов, даривших гостям любимые танцевальные мелодии. Зал отвечал искренними аплодисментами и радостными возгласами, подтверждая, что здесь собралась одна большая танцевальная семья. В этот вечер каждый чувствовал себя самым счастливым танцором, ведь главное — это верные друзья и любимая музыкальная атмосфера, рассказали в пресс-службе Самарского Дворца ветеранов.

Дворец ветеранов с нетерпением ждёт своих гостей — людей пожилого возраста, которые хотят провести время в приятной и дружелюбной атмосфере.

Следующая встреча ждет всех 11 февраля в 15:00.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области