Главные новости:
Температура воздуха 6 февраля в Самаре ночью -19, -21°С, днем -11, -13°С.
6 февраля в регионе без осадков, до -15°С
Зимний фестиваль ГТО пройдет в Самаре в два этапа – 28 февраля и 15 марта 2026 года. 
Регистрация на зимний фестиваль ГТО открыта в Самаре 
В июне 2026 года Самара станет одним из городов, куда приедут участники всероссийского проекта «Театральный поезд».
Ирина Калягина и Владимиром Гальченко, во время встречи, обсудили детали подготовки проекта «Театральный поезд»
В рамках марафона в Национальном центре «Россия» 5 февраля проходят выставки, модные показы и лекции государственных деятелей, Героев России, выдающихся спортсменов, представителей сферы искусства.
В Национальном центре «Россия» стартовал просветительский марафон «Россия — семья семей»
Двери Дворца 4 февраля распахнулись для самых преданных друзей — любителей танцев, которые на протяжении многих лет составляют его живую, пульсирующую душу.
Самарский Дворец ветеранов отметил свое 25-летие
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В 2025 году школьные лесничества региона вновь соревновались в конкурсе по изготовлению кормушек для птиц. Ребята создают их своими руками, уделяя особое внимание деталям, чтобы пернатым гостям было максимально удобно и комфортно.
Юные лесоводы региона открыли птичье кафе
Сызранская спортсменка получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири.
Сызранская спортсменка Анастасия Воробьёва - в Книге рекордов России
В Национальном центре «Россия» стартовал просветительский марафон «Россия — семья семей»

129
В рамках марафона в Национальном центре «Россия» 5 февраля проходят выставки, модные показы и лекции государственных деятелей, Героев России, выдающихся спортсменов, представителей сферы искусства.

Просветительский марафон «Россия — семья семей» Российского общества «Знание», посвященный старту Года единства народов нашей страны, открылся 5 февраля в Национальном центре «Россия». Мероприятие объединило свыше четырех тысяч человек — представителей более 190 народов РФ, а также иностранных гостей. 
Открыла марафон заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. 
«Год единства народов России — это действительно знаковое событие. Этот год про каждого из нас, ведь именно наш многонациональный народ составляет основу единства нашей великой страны. Символично, что открытие проходит в Национальном центре "Россия" — месте, где сосредоточены лучшие традиции, поколенческие связи и где представлены достижения и победы страны. В России живут 194 народа, каждый из которых уникален и самобытен. Отличительной чертой нашего взаимодействия всегда были взаимопонимание и единство. На протяжении более чем тысячелетней истории государства именно сплоченность, консолидация и единство помогали стране развиваться и преодолевать самые тяжелые испытания. Так было в годы военных действий, так есть сейчас и так будет всегда», — обратилась к участникам марафона заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
Вице-премьер также отметила, что наша страна сильна своим нематериальным наследием: у нас 300 языков — мы самая многоязычная страна. В наших школах преподают 75 языков, на 65 языках говорят СМИ, на 90 языках пишут книги. Поэтому в 2022 году Владимир Путин подписал указ о нематериальном этнокультурном наследии РФ — это наши сказки, былины, танцы, песни, кухня. 
«Не могу не сказать о наших малочисленных коренных народах Севера, Сибири и Дальнего Востока. У нас их 47, они живут в 28 регионах страны. И поэтому еще один очень важный документ, который стартовал с 2026 года, — это концепция развития коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, нацеленная на развитие традиций, мест проживания коренных и малочисленных народов. Это все то, на что мы должны ориентироваться, во что мы должны вместе с вами вкладываться и развивать», — добавила Татьяна Голикова.
После открытия марафона вице-премьер посетила пространства для спортивных, творческих и кулинарных мастер-классов, посвященные культуре, традициям и истории народов России. Она осмотрела мультимедийную экспозицию «Герои спецоперации: подвиг единства», библиотеку народной литературы, выставку «Книга сказок», а также интерактивную зону «17 традиционных ценностей России», которая знакомит с принципами, объединяющими народы России.
Главным событием стало торжественное открытие Года единства народов России. Церемония охватила все регионы благодаря телемосту с участниками из 89 субъектов РФ.
«Год единства народов начинается не с деклараций, а вот с таких встреч. Когда видишь своими глазами: мы — одна большая семья. Сегодня было очень много людей в национальных костюмах, людей, которые продолжают традиции, сохраняют культуру. Это и есть Россия. Не на карте, а в сердце каждого из нас. Наша сила — не в том, чтобы быть одинаковыми, а в том, чтобы, оставаясь разными, быть единым целым», - поделилась впечатлениями представлявшая Самарскую область руководитель молодёжного отделения общественной организации «Региональная мордовская национально-культурная автономия» Самарской области Мария Потякина.
В рамках марафона в Национальном центре «Россия» в течение дня проходят выставки, модные показы и лекции государственных деятелей, Героев России, выдающихся спортсменов, представителей сферы искусства. Гости могут принять участие в творческих, спортивных и кулинарных мастер-классах под руководством известных экспертов. На марафоне состоятся показы документальных фильмов о природе, культуре, об истории Алтая, Русского Севера, Камчатки. Работает библиотека народной литературы — собрание произведений выдающихся писателей разных народов. В Гастрономических рядах команда поваров проекта «Гастрономическая карта России» познакомит молодежь с кулинарными традициями народов России. 
Просветительское событие Общества «Знание» организовано в партнерстве с Правительством России, Федеральным агентством по делам национальностей России, Росмолодежью, Министерством науки и высшего образования РФ, Советом при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Национальным центром «Россия», Домом народов России, Ассамблеей народов России, Издательской группой «Эксмо-АСТ».

 

Фото:  пресс-служба Национального центра «Россия»

 

