Главные новости:
Температура воздуха 6 февраля в Самаре ночью -19, -21°С, днем -11, -13°С.
6 февраля в регионе без осадков, до -15°С
Зимний фестиваль ГТО пройдет в Самаре в два этапа – 28 февраля и 15 марта 2026 года. 
Регистрация на зимний фестиваль ГТО открыта в Самаре 
В июне 2026 года Самара станет одним из городов, куда приедут участники всероссийского проекта «Театральный поезд».
Ирина Калягина и Владимиром Гальченко, во время встречи, обсудили детали подготовки проекта «Театральный поезд»
В рамках марафона в Национальном центре «Россия» 5 февраля проходят выставки, модные показы и лекции государственных деятелей, Героев России, выдающихся спортсменов, представителей сферы искусства.
В Национальном центре «Россия» стартовал просветительский марафон «Россия — семья семей»
Двери Дворца 4 февраля распахнулись для самых преданных друзей — любителей танцев, которые на протяжении многих лет составляют его живую, пульсирующую душу.
Самарский Дворец ветеранов отметил свое 25-летие
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В 2025 году школьные лесничества региона вновь соревновались в конкурсе по изготовлению кормушек для птиц. Ребята создают их своими руками, уделяя особое внимание деталям, чтобы пернатым гостям было максимально удобно и комфортно.
Юные лесоводы региона открыли птичье кафе
Сызранская спортсменка получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири.
Сызранская спортсменка Анастасия Воробьёва - в Книге рекордов России
Регистрация на зимний фестиваль ГТО открыта в Самаре 

110
Зимний фестиваль ГТО пройдет в Самаре в два этапа – 28 февраля и 15 марта 2026 года. 

В Самаре жителей от 6 до 70 лет и старше приглашают присоединиться к зимнему фестивалю Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который состоится в два этапа – 28 февраля и 15 марта. 

Первый этап состоится на базе Дворца легкой атлетики (ул. Физкультурная, 101). 28 февраля с 11:00 до 14:00 там можно будет выполнить поднимание туловища из положения лёжа на спине, подтягивание из виса, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу и от гимнастической скамьи, рывок гири 16 кг, челночный и шестиминутный бег, бег на 10, 30, 60, 100, 1000, 1500, 2000 и 3000 метров, метание теннисного мяча в цель и др. На втором этапе, который пройдет 15 марта с 10:00 до 12:00 в плавательном бассейне Куйбышевского района (ул. Калининградская, 11), можно будет сдать плавание на 12, 18, 25 и 50 метров.

Для регистрации необходимо подать предварительную заявку по одному из электронных адресов: wolf23_nsk@mail.ru, olimpdod.adm@mail.ru, sport6samara@mail.ru или sport-chaika@mail.ru. Заявки на испытания 28 февраля принимаются до 25 февраля, а на плавание 15 марта — до 12 марта. Участие бесплатное.

Подробная информация об испытаниях, требованиях к участникам и условиям допуска доступна в Положении.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
5 февраля 2026  17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
173
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
5 февраля 2026  13:45
В Самарской области увеличили стоимость проезда в межмуниципальных автобусах
259
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
5 февраля 2026  13:36
Более 5 тысяч самарских выпускников выбрали предметы для ЕГЭ в 2026 году
257
В «белый список» Минцифры РФ включены новые сервисы
5 февраля 2026  12:46
В «белый список» Минцифры РФ включены новые сервисы
292
Новый офис МФЦ открылся в Самаре
5 февраля 2026  10:02
Новый офис МФЦ открылся в Самаре
258
