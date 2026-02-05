Регистрация на зимний фестиваль ГТО открыта в Самаре 

В Самаре жителей от 6 до 70 лет и старше приглашают присоединиться к зимнему фестивалю Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который состоится в два этапа – 28 февраля и 15 марта.

Первый этап состоится на базе Дворца легкой атлетики (ул. Физкультурная, 101). 28 февраля с 11:00 до 14:00 там можно будет выполнить поднимание туловища из положения лёжа на спине, подтягивание из виса, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу и от гимнастической скамьи, рывок гири 16 кг, челночный и шестиминутный бег, бег на 10, 30, 60, 100, 1000, 1500, 2000 и 3000 метров, метание теннисного мяча в цель и др. На втором этапе, который пройдет 15 марта с 10:00 до 12:00 в плавательном бассейне Куйбышевского района (ул. Калининградская, 11), можно будет сдать плавание на 12, 18, 25 и 50 метров.

Для регистрации необходимо подать предварительную заявку по одному из электронных адресов: wolf23_nsk@mail.ru, olimpdod.adm@mail.ru, sport6samara@mail.ru или sport-chaika@mail.ru. Заявки на испытания 28 февраля принимаются до 25 февраля, а на плавание 15 марта — до 12 марта. Участие бесплатное.

Подробная информация об испытаниях, требованиях к участникам и условиям допуска доступна в Положении.

Фото: пресс-служба администрации Самары