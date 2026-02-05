Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 6 февраля в Самаре ночью -19, -21°С, днем -11, -13°С.
6 февраля в регионе без осадков, до -15°С
Зимний фестиваль ГТО пройдет в Самаре в два этапа – 28 февраля и 15 марта 2026 года. 
Регистрация на зимний фестиваль ГТО открыта в Самаре 
В июне 2026 года Самара станет одним из городов, куда приедут участники всероссийского проекта «Театральный поезд».
Ирина Калягина и Владимиром Гальченко, во время встречи, обсудили детали подготовки проекта «Театральный поезд»
В рамках марафона в Национальном центре «Россия» 5 февраля проходят выставки, модные показы и лекции государственных деятелей, Героев России, выдающихся спортсменов, представителей сферы искусства.
В Национальном центре «Россия» стартовал просветительский марафон «Россия — семья семей»
Двери Дворца 4 февраля распахнулись для самых преданных друзей — любителей танцев, которые на протяжении многих лет составляют его живую, пульсирующую душу.
Самарский Дворец ветеранов отметил свое 25-летие
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
В 2025 году школьные лесничества региона вновь соревновались в конкурсе по изготовлению кормушек для птиц. Ребята создают их своими руками, уделяя особое внимание деталям, чтобы пернатым гостям было максимально удобно и комфортно.
Юные лесоводы региона открыли птичье кафе
Сызранская спортсменка получила сертификат и медаль от Книги рекордов России за рекорд в дисциплине кистевая тяга гири.
Сызранская спортсменка Анастасия Воробьёва - в Книге рекордов России
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники

177
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче

Сегодня в преддверии Дня российской науки врио заместителя Губернатора Самарской области Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономических, гуманитарных и авиационно-космических проблем, дипломов и нагрудных знаков лауреатам Губернских премий в области науки и техники.

Вячеслав Романов, поздравляя победителей, подчеркнул, что Россия всегда славилась своей наукой, и в стране действуют различные научные центры. Самарская область по праву входит в десятку лидеров научно-технологического развития российских регионов и во многом обязана этим своим учёным.

«Сегодня, в преддверии Дня российской науки, мы выражаем особую признательность и благодарность за ваш труд, за неустанный поиск ответов на вопросы, волнующие все человечество», – обратился он к лауреатам.

Вячеслав Романов также отметил гордость за университеты региона, активно участвующих в проекте «Приоритет-2030». Эти учебные заведения развивают передовые инженерные школы и укрепляют свои позиции в российских и международных рейтингах.

Губернатор Вячеслав Федорищев оказывает всестороннюю поддержку ведущим научным школам. В 2025 году по его инициативе впервые был проведен региональный отбор университетских передовых инженерных школ. Победителем стала школа СамГТУ, созданная в партнерстве с холдингом «Технодинамика».

Недавно при поддержке главы региона стартовал научно-популярный проект «Крылья науки». Этот проект направлен на привлечение молодёжи в сферу разработок и исследований. Под контролем губернатора продолжается создание межвузовского кампуса «Куйбышев», который станет центром притяжения для молодых исследователей и промышленных партнёров.

С 2026 года увеличено финансирование конкурса молодых ученых, а критерии отбора расширены. Теперь в конкурсе могут участвовать не только студенты и аспиранты, но и докторанты.

В рамках церемонии награждения, были вручены премии лучшим представителям университетов и научных организаций за исследования, которые значительно повлияли на развитие естественных, технических и гуманитарных наук. Эти работы способствовали внедрению новой техники и передовых технологий в экономику региона.

Врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков отметил: «Самарская область по праву входит в десятку лидеров научно-технологического развития России. Это результат труда ученых региона, занимающихся фундаментальной и прикладной наукой. Их открытия решают ключевые задачи и закладывают основу для дальнейшего прогресса. Я рад, что с каждым годом в самарской науке появляется всё больше прикладных разработок и молодых талантов».

Среди лауреатов можно выделить Бориса Бородулина, профессора кафедры фтизиатрии и пульмонологии Самарского государственного медицинского университета. Его работа «Инновационные методы лечения туберкулёза лёгких» получила высокую оценку. Анна Клентак, доцент Самарского университета им. Королёва, была отмечена за исследование «Цифровые инструменты управления конкурентоспособностью продукции современного автомобилестроения при запуске промышленной сборки». Марина Мясникова, ведущий научный сотрудник лаборатории селекции яровой твёрдой пшеницы Самарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Н.М. Тулайкова, победила с работой «Создание сортов яровой твёрдой пшеницы высокого качества, адаптированных к степным районам Среднего Поволжья».

Ежегодно присуждаются восемь премий Губернатора Самарской области в размере 350 тысяч рублей и двадцать Губернских премий в области науки и техники по 100 тысяч рублей. Эти конкурсы неизменно вызывают большой интерес среди научной и вузовской общественности.
 

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

