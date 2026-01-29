Я нашел ошибку
В феврале 2025 года лесная охрана задержала мужчину, который незаконно срубил 26 ольх в Кошкинском лесничестве для строительства бани.
В Кошкинском районе мужчина условно осужден и оштрафован за незаконную рубку деревьев
Сотрудники ГАИ Чапаевска при патрулировании на федеральном участке трассы Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград заметили на проезжей части стоящий большегруз.
Сотрудники ГАИ СО оказали помощь водителю, попавшему в трудную ситуацию на дороге
На конференции были подведены итоги работы ветеранских организаций за 2025 год и намечены цели на текущий период.
В Самаре прошла отчетная конференция ветеранов ГО и противопожарной службы региона
В 2026 году Фонд планирует выдать не менее 36 займов на сумму свыше 925 млн рублей, продолжив софинансирование инвестиционных проектов в кооперации с федеральными программами.
Госфонд развития промышленности Самарской области подвел итоги деятельности за 2025 год
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
В Самаре свой 70-летний юбилей отметил Дворец культуры «Нефтяник». Торжественное мероприятие состоялось на этой неделе.
Самарский ДК «Нефтяник» отметил 70-летний юбилей
В 2026 году сразу в пяти школах искусств Самары появятся новые музыкальные инструменты благодаря нацпроекту «Семья».
Пять детских школ искусств Самары получат новые музыкальные инструменты и оборудование
Стать участником Акции может любой житель Самары и области. Принести книги в дар можно до 13 февраля.
Самарская областная детская библиотека принимает участие в акции «Дарите книги с любовью»
В среду, 28 января 2026 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое по поручению губернатора Вячеслава Федорищева провел первый заместитель губернатора – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

Участники заседания подробно проанализировали работу двух отраслей – сельского хозяйства и сферы обращения с ТКО – в минувшем году и определили планы на текущий год.

Врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов доложил о мерах поддержки аграрного сектора, объем которой в минувшем году составил 3,49 миллиарда рублей.

Государство оказывает помощь сельхозпроизводителям по таким основным направлениям, как растениеводство, животноводство, обновление парка специализированной техники, развитие мелиорации, малых форм хозяйствования, решение кадровых вопросов, потребительская кооперация, восстановление заброшенных земель, а также развитие экспорта, всего 44 направления.

Господдержка помогла добиться успехов в растениеводстве. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 3,375 млн тонн (по итогам 2024 года – 2,77 млн тонн).

Валовой сбор масличных культур составил 1,487 млн тонн при средней урожайности 16,3 ц/га (факт 2024 года – 1,389 млн тонн). Получен рекордный урожай льна масличного - более 113 тыс. тонн, сои – более 112 тыс. тонн.

В то же время несколько сократились объемы производства в животноводстве. Это связано с мерами по оздоровлению поголовья крупного рогатого скота и свиней.

Первый заместитель губернатора поручил министру сельского хозяйства и продовольствия представить детальный анализ эффективности мер поддержки по всем направлениям растениеводства, животноводства и переработки сельхозпродукции за минувшие три года, особенно по молочному животноводству и развитию мелиорации.

«Мы должны проанализировать те меры поддержки, которые уже оказали, и оценить, насколько эти меры эффективны. И если они недостаточны и не дают результата, то необходимо где-то их пересмотреть, перераспределить, либо наоборот, надо увеличивать для того, чтобы нам сохранить динамику по производству основных видов продукта», - отметил Виталий Шабалатов.

Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на текущий год на поддержку отрасли АПК в Самарской области, составляет 3,55 млрд рублей.

Еще один вопрос, который оказался в центре внимания участников заседания, - работа регоператора по обращению с ТКО. Об итогах года в отрасли доложил генеральный директор АО «Экология» Андрей Шестаков.

Он отметил, что АО «Экология» с 1 ноября 2024 года приступило к исполнению функций регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Самарской области. С 2025 года компания осуществляет деятельность на основании заключённого с регионом двухлетнего соглашения.

В 2025 году при поддержке Правительства области приобретено более 60 единиц специализированной техники. Это позволило перевести на самостоятельное транспортирование отходов силами регоператора несколько районов Самары, где ранее были проблемы с работой перевозчика. Сейчас общий парк техники регоператора составляет 364 единицы.

Важнейшим итогом работы стало сокращение числа обращений жителей Самарской области по теме обращения с ТКО более чем на 60%.

Особое внимание уделяется совершенствованию системы контроля за вывозом отходов и налаживанию эффективной обратной связи. АО «Экология» активно взаимодействует с органами местного самоуправления. Информация о проблемных ситуациях, таких, как запаркованность контейнерных площадок или несанкционированные сбросы отходов, оперативно направляется ответственным лицам для принятия мер и поддержания стабильного вывоза ТКО. Также для удобства потребителей с февраля на сайте регионального оператора будет открыт личный кабинет.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

