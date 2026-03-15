Вышла выкинуть мусор и домой не вернулась: полицейские ищут девочку в Самаре

В Самаре полицейские разыскивают без вести пропавшую девочку

Сотрудники полиции обращаются к местным жителям с просьбой оказать содействие в розыске без вести пропавшей девочки, 2014 года рождения. Около 14:00 она вышла из дома, расположенного на улице Ташкентской в Кировском районе. По предварительной информации, она направилась выбросить мусор и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетней ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы. Ориентировка с ее приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам.

Приметы разыскиваемой: рост 135-140 см, волосы темного цвета длиной до плеч.

Была одета в куртку бежевого цвета, джинсы широкие серо-черного цвета, сапоги черного цвета. Не имеет при себе сотового телефона.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам 8 (846) 921-76-40 или 112, 102. Также информацию можно передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.