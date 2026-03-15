Вышла выкинуть мусор и домой не вернулась: полицейские ищут девочку в Самаре

15 марта в Самаре футболисты грозненского "Ахматом" сыграли вничью с тольяттинским "Акроном" в матче 21-го тура.
15 марта состоялся региональный фестиваль комплекса ГТО среди участников 20-59 лет, посвященный 95-летию исторического всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне».
В Самаре на «Чайке» завершился фестиваль ГТО
15 марта, около 14:00, девочка вышла из дома на улице Ташкентской в Самаре, чтобы выбросить мусор и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
В 21 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" встречались в Нижнем Новгороде с "Пари НН".
Более 20 лучших работников сферы ЖКХ наградили накануне профессионального праздника в Самаре.
Суд оштрафовал ЦБ за хранение оружия
Работодатель может уволить сотрудника за токсичное поведение
Инспекторы ГИМС СО и спасатели патрулируют места массового выхода на лед и предупреждают о реальной опасности провала.
В Самаре 27 марта восемь театров проведут бесплатные показы, экскурсии и встречи
В регионе стартовал первый этап всероссийских командно-штабных учений
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре полицейские разыскивают без вести пропавшую девочку

Сотрудники полиции обращаются к местным жителям с просьбой оказать содействие в розыске без вести пропавшей девочки, 2014 года рождения. Около 14:00 она вышла из дома, расположенного на улице Ташкентской в Кировском районе. По предварительной информации, она направилась выбросить мусор и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

На розыск несовершеннолетней ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы. Ориентировка с ее приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам.

Приметы разыскиваемой: рост 135-140 см, волосы темного цвета длиной до плеч.

Была одета в куртку бежевого цвета, джинсы широкие серо-черного цвета, сапоги черного цвета. Не имеет при себе сотового телефона.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам 8 (846) 921-76-40 или 112, 102. Также информацию можно передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)701-02-33, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Новости по теме
7 марта в дежурную часть отдела полиции по Красноглинскому району Самары за помощью обратились родители подростка, который ушел из дома в ночное время и не вернулся.
07 марта 2026, 18:36
Полицейские нашли пропавшего сегодня ночью подростка
7 марта в дежурную часть отдела полиции по Красноглинскому району Самары за помощью обратились родители подростка, который ушел из дома в ночное время и не вернулся.
11-летний подросток несколько часов назад ушел из дома в Октябрьском районе Самары, и до настоящего времени не вернулся. Мальчик может нуждаться в медицинской помощи.
28 февраля 2026, 20:29
Полицейские разыскивают 11-летнего мальчика из Самары
11-летний подросток несколько часов назад ушел из дома в Октябрьском районе Самары, и до настоящего времени не вернулся. Мальчик может нуждаться в медицинской помощи.
Сотрудники полиции выходят на усиленный режим несения службы с приближением выходных дней.
12 декабря 2025, 17:53
В губернии вновь пройдут широкомасштабные рейды ГАИ СО
Сотрудники полиции выходят на усиленный режим несения службы с приближением выходных дней.
Вячеслав Федорищев поздравил самарских коммунальщиков с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
15 марта 2026  10:52
В Самаре стартовал набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства
14 марта 2026  11:28
В пятницу, 13 марта, в Москве состоялась рабочая встреча Дмитрия Патрушева и Вячеслава Федорищева.
13 марта 2026  17:44
Дмитрий Патрушев и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы сельского хозяйства и экологии Самарской области
В Самарской области в МАХ более 1200 госпабликов
13 марта 2026  13:37
В четверг, 12 марта, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел двустороннюю встречу с губернатором Вячеславом Федорищевым.
12 марта 2026  19:20
