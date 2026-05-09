Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня, 9 мая, во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого прошло торжественное собрание в честь Дня Победы.
Вячеслав Федорищев вручил почетные награды жителям региона в День Победы
В День Победы глава города Самары Иван Носков поздравил ветеранов и участников Великой Отечественной войны.
Иван Носков поздравил ветеранов и участников Великой Отечественной войны
9 мая, в День Победы, у Вечного огня в парке Победы по традиции выставлен Почетный караул.
Юнармейцы Самары заступили на Почетный караул у Вечного огня в День Победы
Температура воздуха 10 мая в Самаре ночью +3, +5°С, днем +15, +17°С.
10 мая в регионе без осадков, до +17°С.
Самара вошла в топ-5 городов России по количеству сотрудников на удаленке
Самара вошла в топ-5 городов России по количеству сотрудников на удаленке
Сегодня, 9 мая, в Самарской области проходят торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
В память о героическом подвиге народа в Самаре прошел Парад Победы
В Самаре несколько дней искали 88-летнюю женщину, которая пропала в лесу
В Самаре несколько дней искали 88-летнюю женщину, которая пропала в лесу
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.3
-0.32
EUR 88.55
0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Иван Носков поздравил ветеранов и участников Великой Отечественной войны

144
В День Победы глава города Самары Иван Носков поздравил ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

В День Победы глава города Самары Иван Носков поздравил ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Тех, кто по состоянию здоровья не смог прийти на площадь Куйбышева, он поздравил по телефону, а также навестил лично. В том числе после основных торжественных мероприятий он встретился с ветераном Великой Отечественной войны, труженицей тыла Марией Ивановной Кирдищевой.

«Нет праздника столь же великого, как День Победы. Только наша страна отстояла мир во всем мире, защитила от уничтожения целые народы, единым фронтом встала против грозного врага. Когда другие сдавались без единого выстрела, наши деды и прадеды шли в атаку, и до последнего вздоха верили в торжество справедливости. Они несли правду и честь – на кончиках штыков, а любовь к жизни и к Родине – в своих сердцах.
Низкий поклон всем нашим ветеранам, труженикам тыла. Бодрости, долгих лет жизни, тепла родных и близких. Вечная память павшим героям. С Днем Победы!» - сказал глава города Самары Иван Носков.

Когда началась Великая Отечественная война, Мария Кирдищева окончила два класса. Местность, в которой девочка жила с семьей, находилась в оккупации. Десятилетним ребенком Мария выполняла партизанские задания, вместе с другими ребятами ухаживала за ранеными бойцами Красной Армии. После окончания войны девушка поступила в Московский Институт Инженеров Землеустройства, а затем по распределению была направлена в Куйбышев. Здесь долгие годы она работала в институте «ВолгоГипрозем», который занимался выявлением и отбором земель, пригодных для сельского хозяйства. Она стала начальником планово-производственного отдела и проработала на этом посту до 1989 года. Сейчас у ветерана есть дочь, внук и внучка и правнук.

Мария Ивановна удостоена медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг» и «Ветеран Труда», юбилейных медалей и памятных знаков.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня, 9 мая, во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого прошло торжественное собрание в честь Дня Победы.
09 мая 2026, 16:32
Вячеслав Федорищев вручил почетные награды жителям региона в День Победы
Сегодня, 9 мая, во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого прошло торжественное собрание в честь Дня Победы. Политика
90
9 мая, в День Победы, у Вечного огня в парке Победы по традиции выставлен Почетный караул.
09 мая 2026, 15:35
Юнармейцы Самары заступили на Почетный караул у Вечного огня в День Победы
9 мая, в День Победы, у Вечного огня в парке Победы по традиции выставлен Почетный караул. Общество
149
Температура воздуха 10 мая в Самаре ночью +3, +5°С, днем +15, +17°С.
09 мая 2026, 14:45
10 мая в регионе без осадков, до +17°С.
Температура воздуха 10 мая в Самаре ночью +3, +5°С, днем +15, +17°С. Экология
186
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 9 мая, в Самарской области проходят торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
9 мая 2026  14:01
В память о героическом подвиге народа в Самаре прошел Парад Победы
398
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
9 мая 2026  13:34
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
289
Ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации стали главными гостями Парада Победы в Самаре
9 мая 2026  12:41
Ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации стали главными гостями Парада Победы в Самаре
283
В Самаре завершилось торжественное шествие на площади им. Куйбышева
9 мая 2026  11:10
В Самаре завершилось торжественное шествие на площади им. Куйбышева
426
В Самаре почтили память героев
9 мая 2026  10:43
В Самаре почтили память героев
351
Весь список