В День Победы глава города Самары Иван Носков поздравил ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Тех, кто по состоянию здоровья не смог прийти на площадь Куйбышева, он поздравил по телефону, а также навестил лично. В том числе после основных торжественных мероприятий он встретился с ветераном Великой Отечественной войны, труженицей тыла Марией Ивановной Кирдищевой.



«Нет праздника столь же великого, как День Победы. Только наша страна отстояла мир во всем мире, защитила от уничтожения целые народы, единым фронтом встала против грозного врага. Когда другие сдавались без единого выстрела, наши деды и прадеды шли в атаку, и до последнего вздоха верили в торжество справедливости. Они несли правду и честь – на кончиках штыков, а любовь к жизни и к Родине – в своих сердцах.

Низкий поклон всем нашим ветеранам, труженикам тыла. Бодрости, долгих лет жизни, тепла родных и близких. Вечная память павшим героям. С Днем Победы!» - сказал глава города Самары Иван Носков.



Когда началась Великая Отечественная война, Мария Кирдищева окончила два класса. Местность, в которой девочка жила с семьей, находилась в оккупации. Десятилетним ребенком Мария выполняла партизанские задания, вместе с другими ребятами ухаживала за ранеными бойцами Красной Армии. После окончания войны девушка поступила в Московский Институт Инженеров Землеустройства, а затем по распределению была направлена в Куйбышев. Здесь долгие годы она работала в институте «ВолгоГипрозем», который занимался выявлением и отбором земель, пригодных для сельского хозяйства. Она стала начальником планово-производственного отдела и проработала на этом посту до 1989 года. Сейчас у ветерана есть дочь, внук и внучка и правнук.



Мария Ивановна удостоена медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг» и «Ветеран Труда», юбилейных медалей и памятных знаков.

Фото: пресс-служба администрации Самары