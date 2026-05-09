Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре

Коррективы в расписание и схему движения сразу 14 садово-дачных и городских автобусных маршрутов внесли в Самаре. Они начнут действовать с 12 мая. Причиной стал капитальный ремонт путепровода над железнодорожными путями, из‑за которого будет ограничено движение транспорта на участке от автодороги Самара – Большая Черниговка (17+597 км) до трассы Самара – Волгоград.

В первую очередь изменения затронули маршруты № 172 «Город Самара (Пригородный автовокзал) – Октябрьские дачи» и № 174 «Город Самара – Аглосские дачи». Для их объезда в прямом и обратном направлениях задействуют альтернативные дороги. Транспорт поедет по: улице Утевская, Южному шоссе, Уральскому шоссе 36Н-1023, дороге Р‑229, а также обходу Самары.

Кроме того, временные нововведения коснулись автобусов № 1, 51, 67, 87, 144, 145, 150, 153, 154, 156, 171 и 181. Часть из них работает исключительно в городской черте Самары. Другая – в сезонных рейсах к садово-дачным массивам. Все перечисленные маршруты будут следовать без заезда на остановку «Поселок Мехзавод». Посадку и высадку пассажиров на этом направлении ведут на остановочных пунктах «Улица Совхозная» и «1-й квартал». Пассажирам рекомендуется заранее планировать поездки с учетом новых схем движения, пишет Самарская газета.