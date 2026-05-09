Войска беспилотных систем впервые поучаствовали в параде на Красной площади

«Впервые в парадном строю вместе с боевыми товарищами проходят военнослужащие войск беспилотных систем»,— сказал диктор в момент их прохода по Красной площади.

Во время трансляции также была показана работа военнослужащих беспилотных расчетов «Герань», «Иноходец», «Молния», «Ланцет» и «Zala», которые применяются в зоне спецоперации на Украине.

Войска беспилотных систем сформированы в России в ноябре 2025 года. Эмблема нового рода войск выполнена в форме красного круга, обрамленного ветвями с листьями. В верхней части размещен герб России, а внутри центральной фигуры изображены три золотых элемента: микросхема, меч и стрела. Командующим войск беспилотных систем назначен Юрий Ваганов, пишет Коммерсантъ.