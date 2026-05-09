Самара вошла в топ-5 городов России по количеству сотрудников на удаленке

Более половины – 54% жителей Самары работают в дистанционном формате. Это заметно выше среднего показателя по городам-миллионникам, который составляет 49,2 %. Трудовую мобильность анализировали эксперты компании Т2.

По распространенности удаленного формата самарский регион занял 4 место. Лидируют Нижний Новгород с 59 %, Краснодар (56 %) и Омск (55,5 %). Самара опередила Ростов-на-Дону, где доля дистанционных работников составляет 53,3 %, и Пермь с показателем 43,5 %.

Исследование зафиксировало смену тренда на рынке труда. Если раньше удаленка была преимущественно уделом Москвы и Санкт-Петербурга, то теперь ситуация изменилась. В столицах доля сотрудников, работающих из дома, снизилась до 41 и 39 % соответственно, тогда как в регионах такой формат набирает все большую популярность.

Аналитики связывают это с насыщением рынка труда в двух главных городах страны и с растущей усталостью офисных сотрудников от постоянного присутствия в офисе. Активнее всего дистанционный формат выбирают люди в возрасте от 25 до 54 лет. При этом молодые специалисты из группы 25–34 лет чаще других готовы ездить на работу на дальние расстояния. Росту популярности дистанционной занятости также способствует активность индивидуальных предпринимателей, которые работают из дома, пишет Самарская газета.