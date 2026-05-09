В Самаре несколько дней искали 88-летнюю женщину, которая пропала в лесу

Пенсионерка. живущая в поселке Красная Глинка, пропала 3 мая 2026 года. Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" получил информацию об этом спустя почти двое суток.

Вместе с волонтерами, силовиками, жителями города 88-летнюю женщину отправились искать кинологи УФСИН по Самарской области - из ИК-5 и ИК-10.

Поисковые группы, обследовавшие лес, отрабатывали маршруты возможного передвижения пенсионерки, проверяя труднодоступные места и овраги. За 2 дня они прошли более 190 км, не останавливаясь круглые сутки.

Бабушку нашли живой в глубине лесного массива, пишет СитиТраффик.

- УФСИН России по Самарской области выражает благодарность всем участникам поисковой операции за оперативность, неравнодушие и совместную работу, благодаря которой удалось сохранить человеческую жизнь, - сообщили 8 мая 2026 года в ведомстве.