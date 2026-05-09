В память о героическом подвиге народа в Самаре прошел Парад Победы

Сегодня, 9 мая, в Самарской области проходят торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Главным событием дня в Самаре стал военный парад на площади Куйбышева. Почетные гости – ветераны Великой Отечественной войны и специальной военной операции; среди зрителей – родные и близкие защитников Отечества, представители ветеранских организаций и объединений, общественники.

В связи с текущей оперативной обстановкой, террористической активностью киевского режима и в целях обеспечения безопасности жителей количество зрителей было сокращено.

Принимал Парад Победы – Герой России, врио командующего Второй гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией Центрального военного округа гвардии генерал-майор Андрей Буйлов.

С Днем Победы в Великой Отечественной войне жителей и гостей региона поздравил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он подчеркнул, что память об этом великом дне передается из поколения в поколение, объединяя граждан всех возрастов, национальностей, вероисповеданий.

«Одним из важнейших слагаемых Победы стала сплоченность советских людей перед лицом смертельной угрозы, их любовь к Родине, готовность к самопожертвованию во имя свободы и процветания родной земли. Все сражались за Родину, за нашу общую Победу. И это то, что объединяло нас на протяжении всей истории нашей страны. То, что скрепляет российское общество и сейчас. Подчеркивая важность такого единения и сплоченности, Президент Владимир Владимирович Путин объявил 2026-й год Годом единства народов России. Наша область, где в дружбе и согласии веками проживали представители разных национальностей, внесла неоценимый вклад разгром врага. Более полумиллиона куйбышевцев ушли на фронт. Многие из них отдали свою жизнь в боях за Родину», - отметил глава региона.

В этом году по площади Куйбышева прошла только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр. В торжественном марше приняли участие 18 парадных расчетов.

Колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой в военном параде в Самаре не принимала участие. Современное вооружение российской армии ежедневно демонстрируют участники специальной военной операции на линии боевого соприкосновения, выполняя задачи, поставленные Верховным главнокомандующим, Президентом России Владимиром Путиным.

«Главный Парад Победы сегодня проходит на линии боевого соприкосновения. Именно там российские военнослужащие демонстрируют превосходство нашей военной техники в боевых условиях. Уверен, очень скоро настанет день, когда эта техника благодаря мужеству и самоотверженности героев специальной военной операции парадным строем проедет по улицам освобожденных городов», - сказал Вячеслав Федорищев.

Отдельные и самые главные слова благодарности губернатор адресовал тем, благодаря кому была одержана Победа в Великой Отечественной войне – ветеранам и труженикам тыла: «Наша святая обязанность – всеми силами укреплять связь поколений, проявлять сердечную заботу о ветеранах - людях, подаривших нам возможность жить, трудиться и растить детей в свободной стране».

Куйбышев тогда стал запасной столицей страны, 500 тысяч жителей области ушли на фронт. 233 человека были удостоены звания Герой Советского Союза, 36 человек стали полными кавалерами ордена Славы. За значительный вклад жителей городов Самарской области в достижение Победы Указом Президента Самаре и Сызрани присвоено Почетное звание «Город трудовой доблести».

Вячеслав Федорищев отметил важность всесторонней поддержки участников специальной военной операции, от мужества и стойкости которых зависит будущее нашей Отчизны.

Парад сопровождал Сводный военный оркестр Самарского гарнизона – уникальный коллектив, состоящий из четырех военных оркестров Министерства Обороны РФ и одного оркестра Войск Национальной Гвардии.

Президент России – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин поздравил граждан России с Днем Победы с Красной площади в Москве:

«Поздравляю вас с Днем Победы – с нашим священным, светлым и самым главным праздником! Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране. С пониманием нашего общего долга – защищать интересы и будущее Родины. Отмечаем с искренней сыновней благодарностью великому поколению победителей. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об Отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России, а сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас – дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа – то, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир, положил конец тотальному, беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений».

Глава государства подчеркнул, что великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции.

«Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди: бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры и священнослужители, волонтеры, предприниматели, благотворители. Все граждане России! Залог успеха – наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, наша сплоченность и способность выдержать все. Одолеть любые испытания! У нас общая цель. Каждый вносит личный вклад в Победу. Она куется и на поле боя, и в тылу. Мы вместе! Победа всегда была и всегда будет за нами!» - сказал Владимир Путин.

