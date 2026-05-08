Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым в Самаре

В пятницу, 8 мая, в Самарскую область прибыл Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев. В рамках рабочей программы Министра состоялась встреча с губернатором региона Вячеславом Федорищевым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития топливно-энергетического комплекса области.

В частности, было отмечено, что совокупный объем инвестиций электросетевых организаций в рамках инвестиционных программ на 2026 – 2029 годы составит более 50 млрд рублей. В этот период планируется строительство двух и реконструкция трех подстанций.

Отдельное внимание в инвестиционной программе ПАО «Россети Волга» уделено обеспечению безопасности объектов. Предусмотрено оснащение инфраструктуры комплексной системой кибербезопасности, а также инженерно-техническими средствами охраны для повышения антитеррористической и противодиверсионной защищенности.

«Проектные работы по этому направлению уже начаты», — сообщил губернатор.

Также Вячеслав Федорищев отметил, что в регионе продолжается реализация программы социальной догазификации. По итогам 2025 года заключено 4 278 договоров на догазификацию домовладений, газифицировано 10 населенных пунктов.

«Область в федеральной системе мониторинга по догазификации занимает восьмое место среди регионов России. В текущем году ставим перед собой задачу максимально нарастить темпы подключения потребителей к газовым сетям», — доложил Вячеслав Федорищев.

«Газификация имеет важнейшее значение для жителей и промышленности Самарской области. Мы ни в коем случае не должны снижать набранные высокие темпы реализации программы», — подчеркнул Министр.

В числе других вопросов, рассмотренных в ходе встречи, — развитие нефтяной отрасли региона, включая нефтедобычу, нефтепереработку, магистральный нефте- и нефтепродуктопроводный транспорт, деятельность профильных институтов, бурение и реализацию топлива.

Фото: Макеева И.

