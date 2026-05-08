10 и 11 мая в Самарской области ожидаются заморозки -0, -3 С

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. В ночные и утренние часы 10 и 11 мая 2026 г. местами в Самарской области в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки -0, -3 С».
В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».
