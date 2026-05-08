Наш регион примет участие в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

В Самарской области началась работа по формированию заявок для участия в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Участие в конкурсе могут принимать населенные пункты с численностью населения до 300 тысяч человек. От Самарской области на XI Всероссийский конкурс будут представлены проекты преобразования общественных территорий в городах Отрадный, Сызрань, Чапаевск, Похвистнево, Нефтегорск, а также в сёлах Утевка и Хворостянка.

Цель конкурса, который проводится с 2018 года, – поддержка создания современных, безопасных и системно развитых общественных пространств в малых городах и исторических поселениях, сохранение историко-культурного наследия и развитие туристического потенциала территорий.

Особое внимание при подготовке заявок уделяется прямому диалогу с жителями. В настоящее время для обсуждения проектов проводятся встречи с населением.

Так, в Отрадном ключевым пространством для участия в конкурсе выбрана улица Центральная, которая появилась в городе одной из первых. На улице расположена старая площадь, которая сегодня носит имя площадь Нефтяников. Она считается памятным местом города, на которой раньше собиралась молодежь.

«Для нас Центральная – это не просто дорога, это история наших семей, здесь начинался город. Очень радует, что благодаря нацпроекту у нас появился шанс на такое масштабное обновление. Такие проекты жизненно необходимы: они меняют не только облик улиц, но и наше настроение, отношение к городу. Важно, чтобы архитекторы услышали нас, жителей, ведь нам здесь гулять с внуками», – поделилась жительница улицы Центральной Елена Николаевна.

«Мы хотели показать и жителям, и туристам, что это место – лицо города. Мы связали концепцию с нефтяной тематикой, с трудом первых нефтяников, историей, которую хотим рассказать на протяжении всей улицы», – прокомментировала архитектор Мария Ильясова.

Проекты-победители XI Всероссийского конкурса будут обеспечены федеральным финансированием, а благоустройство будет проведено в 2027 году.

Напомним, что в 2026 году в Самарской области будут реализованы четыре проекта – победителя X Всероссийского конкурса:

- «Аллея, ведущая к первой ГЭС Поволжья» (Сызрань);

- «Новая интерпретация сквера «Голубые ели» (Новокуйбышевск);

- Благоустройство территории, прилегающей к Дворцу культуры имени А.М. Горького (1-й этап, Чапаевск);

- «Аллея мечты» – благоустройство по улице Ленина (1-й этап, Октябрьск).

Благоустройство территорий Самарской области будет проведено в 2027 году и по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время жители региона выбирают общественные территории онлайн на портале Госуслуг - zagorodsreda.gosuslugi.ru. Сделать выбор можно до 12 июня.