«Больше, чем путешествие в молодёжную столицу»: приём заявок на участие в проекте продлён по 17 мая

Программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» (реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети») продлевает приём заявок для участия в проекте «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу» по 17 мая. В июне победителей ждут медиаэкспедиции на выбор в Смоленск либо Елец – именно эти города получили статус «Молодёжная столица России – 2026» и «Город молодёжи». Там молодые блогеры создадут авторский контент, примут участие в Дне молодёжи и станут героями фильмов. Заявки принимаются на официальном сайте проекта.

Программа «Больше, чем путешествие» поможет показать самые молодёжные города глазами молодых, раскрыть их туристическую привлекательность и продемонстрировать главные точки притяжения через контент, созданный победителями проекта. Стать участниками конкурсного отбора и отправиться в медиаэкспедиции в Смоленск и Елец смогут молодые люди со всей России. Столица Смоленской области примет 50 победителей, в это же время в Липецкую область поедут 25 человек.

Блогеры не только познакомятся с ключевыми достопримечательностями городов, но и полностью погрузятся в локальную профессиональную среду благодаря посещению молодёжных центров и экскурсиям на местное телевидение. Ещё ребят ждут мастер-классы по народным промыслам, спортивные активности на свежем воздухе, а также праздничные площадки Дня молодёжи.

Для участия в отборе претендентам необходимо заполнить форму регистрации на сайте. На этом этапе важно выбрать город, в который участник захочет отправиться в случае победы – Смоленск или Елец. Затем нужно выполнить творческое задание: рассказать в социальной сети «ВКонтакте» об особенностях своего родного региона, выбрав одну из тем: спорт, наука, искусство, природа, история. Задание выполняется в одном из трёх форматов: фотопубликация (серия из 5–10 фотографий), видеопубликация (ролик продолжительностью 60–90 секунд), текстовая публикация (300–500 слов). Пост в соцсети должен содержать обязательные хештеги: #БольшеЧемПутешествие #Медиаэкспедиция2026. Ссылку на неё необходимо указать в специальной форме сбора результатов.

Основные требования к участникам:

- проживание на территории РФ;

- возраст от 18 до 35 лет;

- наличие смартфона;

- наличие открытого профиля во «ВКонтакте».

Оценивать работы будут эксперты из числа опытных фотографов и видеографов, цифровых продюсеров, блогеров, лидеров мнений и финалистов спецпроекта «Обмен молодёжными столицами» 2024 и 2025 годов. Кроме того, кураторы совместно с победителями будут разрабатывать медиапланы экспедиций, чтобы молодые люди рассказали о самых ярких событиях и интересных локациях Смоленска и Ельца во время поездок.

Результаты отборочного этапа будут объявлены 24 мая 2026 года. Информация об организаторах, полных правилах проведения конкурсного отбора, порядке, сроках определения победителей и получения поощрительных поездок размещена в положении. По всем вопросам, связанным с участием, можно обращаться по телефону службы поддержки: 8(800)444-80-63.

«Больше, чем путешествие в молодёжную столицу» станет одним из проектов, которые программа реализует в рамках празднования Дня молодёжи. Так, в преддверии праздника будет выпущен путеводитель и аудиогид по Смоленску – его наполнение разрабатывается вместе с любителями путешествий и активистами молодёжной политики. Для жителей и гостей Смоленска и Ельца гиды из сообщества «Проводники смыслов. Экскурсоводы» проведут тематические экскурсии. Представители и участники различных проектов «Больше, чем путешествие» присоединятся к деловым форматам и образовательным активностям на площадках Дня молодёжи.