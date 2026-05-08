Студенты Самарского политеха создают акустический локатор для обнаружения дронов и безэкипажных катеров

Я нашел ошибку
Главные новости:
В конце 2025 года в селе Султангулово Похвистневского района введён в эксплуатацию новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, который обслуживает около 150 жителей сельского поселения.
В селе Султангулово Похвистневского района открылся новый модульный ФАП 
Участники второго потока региональной программы «Школа героев» продолжат работу над социальными проектами вместе с наставниками.
Участники второго потока «Школы героев» получили дипломы
В Самаре прошли тренировочные пожарно-тактические учения, в ходе которых был отработан сценарий эвакуации и тушения условного пожара в здании администрации Советского района.
Пожарные отработали действия при возгорании в административном здании в Самаре
По информации Приволжского УГМС в ночные и утренние часы 10 и 11 мая в Самарской области ожидаются заморозки -0, -3 С.
10 и 11 мая в Самарской области ожидаются заморозки -0, -3 С
8 мая в Самаре губернатор Федорищев и Министр энергетики РФ Цивилев обсудили перспективы топливно-энергетического комплекса региона.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым в Самаре
12 и 13 мая «РКС-Самара» проведут плановые ремонтные работы в Самаре.
«РКС-Самара» на предстоящей неделе проведут плановые ремонтные работы в Самаре
19 мая 2026 года горнолыжный курорт «Хвалынь» в Саратовской области превратится в эпицентр приключений: в тринадцатый раз откроется спортивно-туристский лагерь «Туриада».
Самарские спортсмены-туристы готовы к участию в «Туриаде ПФО – 2026»
В Самарской области началась работа по формированию заявок для участия в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Наш регион примет участие в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.62
-0.6
EUR 87.89
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Студенты Самарского политеха создают акустический локатор для обнаружения дронов и безэкипажных катеров

200
Студенты Самарского политеха создают акустический локатор для обнаружения дронов и безэкипажных катеров

Студенты инженерно-технологического факультета Самарского политеха Кирилл   Неклюдов, Артём Равидович, Карина Сорина, Игорь Мамонтов и Валерия Камынина под руководством кандидата технических наук Александра Нечаева разрабатывают акустическую систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Проект получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям в рамках конкурса «УМНИК-2025» и нацелен на создание недорогого, универсального и эффективного автоматизированного средства обнаружения и идентификации беспилотных объектов в пространстве со сложной акустической картиной.

Как говорят специалисты, потребность в таких локаторах колоссальна. Существующие системы либо слишком дороги и недостаточно эффективны, либо могут быть легко обнаружены противником. Главная задача таких систем – вовремя заметить беспилотный аппарат, определить тип угрозы и местоположение, но при этом остаться незаметными и доступными по цене для массового внедрения.

Разработка политеховцев представляет собой пассивный акустический локатор. В отличие от радаров, он не излучает никаких сигналов, что делает его абсолютно «невидимым» для технической разведки противника. Устройство улавливает акустический шум, создаваемый винтами БПЛА или двигателями беспилотных катеров.

Особенность предложенного технического решения – использование акустических собирающих линз, многократно усиливающих слабый сигнал цели, позволяющих засечь аппарат на большом расстоянии. Для обработки звука применяется сразу несколько как стандартных, так и малоизвестных методов, среди которых можно выделить кепстральный анализ. С помощью этого метода можно в реальном времени не просто зафиксировать шум, создаваемый беспилотником, но и выделить из него частоты, соответствующие аппаратам разных типов.

«Мы улавливаем звук, пропускаем его через специальный математический фильтр и сравниваем с существующей базой данных, объясняет Кирилл Неклюдов, В результате мы можем с достаточно высокой вероятностью определить это трикоптер, квадрокоптер, гексокоптер, либо БПЛА самолётного типа с ДВС и тому подобное. При этом само акустическое устройство молчит и не излучает ничего, что могло бы его выдать. Мы также боремся с вредными сторонними шумами, чтобы локатор надёжно работал даже в городе или у моря».

Кроме того, устройство, разрабатываемое студентами политеха, отличается ещё рядом преимуществ: у него достаточно высокая дальность обнаружения относительно аналогичных систем, сравнительно невысокая цена и универсальная область применения. Локатор способен обнаруживать не только малоразмерные БПЛА, но и дозвуковые дроны, которые сложно заметить большими радарами из-за малой высоты полёта. Устройство также может засекать БЭК.

В настоящий момент уже создан макет акустической антенны с использованием аддитивных технологий. Также команда дорабатывает программное обеспечение для проведения лабораторных и предварительных полевых испытаний.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
8 мая в Самаре губернатор Федорищев и Министр энергетики РФ Цивилев обсудили перспективы топливно-энергетического комплекса региона.
8 мая 2026  14:57
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым в Самаре
141
Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая
8 мая 2026  12:00
Дополнительные трамваи и автобусы выйдут на маршруты в Самаре 9 мая
271
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
8 мая 2026  11:20
Движение транспорта временно ограничат в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятий Дня Победы
355
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока региональной программы «Школа героев». Программа была запущена по инициативе главы региона в 2024 году.
7 мая 2026  20:12
Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока «Школы героев»
650
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
7 мая 2026  17:25
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по содействию предприятиям ОПК в Самаре
868
Весь список