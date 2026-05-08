На телебашне в Самаре включат подсветку в честь Дня Победы

9 мая филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит тематическую архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона в честь 81й годовщины Великой Победы.

На световом панно башни появятся изображения георгиевской ленты, Красной звезды, ордена Великой Отечественной войны с надписями «9 мая – День Победы», «С Днем Великой Победы!», «1941-1945 – Мы помним. Мы гордимся», салют.

Подсветка телебашни будет работать с момента наступления сумерек до 24:00.

Останкинская телебашня будет транслировать на медиафасаде тематический ролик «9 мая. Победа!».

В световом параде также участвуют башни и мачты РТРС в Биробиджане, Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Казани, Калининграде, Костроме, Кызыле, Магасе, Майкопе, Махачкале, Мурманске, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Уфе, Челябинске, Черкесске, Якутске, Ярославле и других городах.