В Самаре появится картина, вписанная в наличник

"Представьте, как большой кит плещется в волнах Жигулевского моря возле тольяттинского маяка, наслаждаясь игрой света закатных лучей Солнца, отраженных облаками и пеной на волнах!

А у нас есть такая картина, притом вписанная в наличник! Это потрясающее соединение стиля сказочной детской книжки-раскладушки с кропотливым трудом наших художниц несколько лет пряталось на площадке, потому что мы не могли представить достаточно безопасную локацию для размещения.

Но вчера звезды сошлись и мы отвезли "морской" и еще два прекрасно облезлых (пока что) наличника на Самарскую, 69, где они скоро станут частью арт-объекта!", - сообщают в группе «Том Сойер Фест».