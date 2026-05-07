Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока «Школы героев»

Всего в 2026-м по нацпроекту запланирован ремонт 150 км региональных дорог.
В Сергиевском районе стартовал ремонт участка автомобильной дороги от Сергиевска до села Красносельское
6 мая 2026 года в одном из подъездов многоквартирного дома в поселке Мехзавод произошла утечка угарного газа из-за нарушений при эксплуатации газового оборудования.
В Самаре женщина умерла, отравившись угарным газом
 Температура воздуха 8 мая в Самаре ночью +10, +12°С, днем +26, +28°С.
8 мая в регионе без осадков, до +28°С
Завтра, 8 мая, огонь торжественно зажгут у Стены памяти погибших в годы Великой Отечественной войны жителей, расположенной в поселке 113 км в Куйбышевском районе.
Капсула с частицей Вечного огня прибыла в Самару из Москвы 
 Дорожные службы приступили к нанесению горизонтальной разметки на региональных и межмуниципальных трассах.
На региональных дорогах начали обновлять разметку
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока региональной программы «Школа героев». Программа была запущена по инициативе главы региона в 2024 году.
Старт пляжного сезона в Самарской области намечен на 15 июня. Однако дата может измениться.
Летом в самарском регионе планируют обустроить и открыть 64 пляжа
В четверг, 7 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики.
Вячеслав Федорищев посетил Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока региональной программы «Школа героев». Программа была запущена по инициативе главы региона в 2024 году.

В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев встретился с выпускниками второго потока региональной программы «Школа героев». Программа была запущена по инициативе главы региона в 2024 году как продолжение федеральной программы «Время героев» в целях подготовки участников СВО для работы в органах власти и госкомпаниях, формирования резерва кадров для органов публичной власти и предприятий Самарской области.
«Каждый из вас прошел специальную военную операцию. Каждый на своем участке выполнил задачи, которые ставило руководство. Сейчас задачи более обширны здесь, в гражданской жизни, потому что, с одной стороны, каждый из вас выбрал для себя либо продолжение карьеры в профессии, либо новую профессию, у вас двойная нагрузка», – отметил Вячеслав Федорищев, открывая встречу.
Участники второго потока завершили обучение и представили главе региона свои выпускные работы. Один из них – проект подполковника Владимира Харькова по строительству ФОКа в селе Марьевка Пестравского района.
«Сегодня для сельских территорий особенно важны современные пространства, где дети, молодежь, ветераны, люди преклонного возраста могли бы массово заниматься спортом и вести активный образ жизни», – поделился Владимир Харьков. В планах – развитие спорта в сельских поселениях и создание доступных условий для всех жителей.
Также на встрече были выпускники первого потока «Школы героев». В их числе глава муниципального района Волжский Александр Шарков. В ходе встречи он поделился опытом, полученным на программе обучения, который помогает ему в текущей работе: «Самые главные навыки, которые я получил – навык технологии управления, командной работы, базовые знания законодательства и экономики, которые я уже применил в муниципалитете». Ветеран СВО добавил, что второй поток стал более объемным – появилось больше практики и возможностей в применении полученных навыков во время обучения.
Глава г.о. Новокуйбышевск, Герой России Максим Девятов также является выпускником первого потока. Он рассказал о своем проекте, который стал одним из первых решений, применимых на посту главы города – привести информационно-диспетчерскую службу в порядок: «Сотрудники работали на износ, вы сами знаете, в какое время мы живем, беспилотная, ракетная опасность. Службу мы всю выстроили, сейчас это мотивированные люди, которые работают и хотят служить на благо своей малой родины Новокуйбышевска».
В заключение встречи Вячеслав Федорищев поблагодарил выпускников за ответственность, инициативу и отметил высокие показатели в работе главы г.о. Новокуйбышевск: «За короткий период невозможно переломить ситуацию в корне, но вы сделали все, со всеми вводными, которые были в Новокуйбышевске, со всем комплексом проблем. Вы доказали, что участники специальной военной операции, профессиональные военные, которые уже сейчас на гражданской работе, могут справляться с такими сложными поставленными задачами», – отметил губернатор и пожелал всем участникам успехов в работе.
Обучение проходило на базе образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Таволга», подведомственного министерству труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Партнеры программы – ведущие университеты Самары и Тольятти.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Новости по теме
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
07 мая 2026, 17:25
Вячеслав Федорищев провел заседание регионального штаба по содействию предприятиям ОПК в Самаре
В четверг, 7 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия предприятиям оборонно-промышленного комплекса Самарской области.
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр.
05 мая 2026, 20:32
В регионе пройдут торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
9 мая в областной столице состоится Парад Победы. В этом году по площади Куйбышева пройдет только пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников... Общество
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области. Мероприятие, приуроченное к Празднику Весны и Труда, прошло в Самарском академическом театре оперы и балета и
05 мая 2026, 18:11
Вячеслав Федорищев встретился с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Героями Социалистического Труда, ветеранами и представителями трудовых династий Самарской области.... Политика
