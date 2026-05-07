Ведущий переработчик молока в Самарской области ООО «Молочный край» приступил к внедрению инструментов бережливого производства.
Ученые спрогнозировали магнитные бури во второй половине недели
8 мая отправится в первый рейс поезд по новому межрегиональному маршруту сообщением Самара – Уфа – Самара
В Самарской области мотоциклист погиб при выезде на встречную полосу
В Самаре полгода не могут убрать сорванную крышу трамвайной остановки
Тысячи россиян приняли участие в акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану»
В Самаре стартовал второй этап очистки пляжей
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов отраслей связи
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.22
-0.12
EUR 88.06
-0.29
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
В аэропорту Самары задерживаются 16 рейсов, 3 отменили

В четверг, 7 мая, в Самарской области ввели режим «Ковер». Об этом в 05:17 написал в своем канале в МАХ губернатор Вячеслав Федорищев.

«Воздушное пространство закрыто на всех высотах», — предупредил глава региона.

Из-за этого аэропорт Курумоч перестал выпускать и принимать рейсы. На 10:42 известно о 19 задержанных самолетах, пишет 63.ru.

На вылет задерживаются следующие рейсы:

  • 08:25 WZ-1034 Red Wings в Екатеринбург;

  • 10:40 DP-332 Победа в Сочи;

  • 13:50 5N-532 SmartAvia в Санкт-Петербург;

  • 12:20 U6-145 Ural Airlines в Сочи;

  • 13:55 SU-1219 Аэрофлот в Москву;

  • 12:10 SU-1211 Аэрофлот в Москву;

  • 10:00 FV-6062 Россия в Москву;

  • 15:30 UJ-742 AlMasria Universal Airlines в Хургаду.

Вылет отменен у двух рейсов:

  • 19:25 FZ-0996 FlyDubai в Дубай;

  • 22:00 SU-6078 Аэрофлот в Москву.

На прилет задерживаются:

  • 07:25 DP-423 Победа из Москвы;

  • 08:40 U6-2978 Ural Airlines из Худжанда;

  • 08:25 SU-1210 Аэрофлот из Москвы;

  • 09:20 5N-531 SmartAvia из Санкт-Петербурга;

  • 10:05 SU-1218 Аэрофлот из Москвы;

  • 06:25 FV-6061 Россия из Москвы;

  • 06:30 UJ-741 AlMasria Universal Airlines из Хургады;

  • 15:35 U6-146 Ural Airlines из Сочи.

Отменен рейс Аэрофлота SU-6077 на 18:10 из Москвы.

Ограничения на полеты в Курумоче Росавиация сняла в 10:55.

Ракетную опасность в Самарской области объявили в 06:30. Общественный транспорт прекращал движение, а в школах отменяли занятия. Отбой был объявлен в 7:49.

Опасность атаки БПЛА миновала в 10:40.

