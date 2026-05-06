Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"!

Много разных животных приняло участие в Великой Отечественной войне, кто-то наравне с человеком сражался на передовой - находил взрывные устройства, останавливал танковые наступления, взрывал вражеские боевые машины, отправлял важные донесения, доставлял раненных солдат, продукты и медикаменты, а кто-то спасал жизни в оккупированных городах и поддерживал боевой дух людей!

Гостям расскажуи о подвигах лошадей, собак, кошек, голубей, верблюдов, оленей, лосей, медведя, тюленя и маленькой рыбки - колюшки.

Ребята вместе с родителями смогут принять участие в увлекательном квесте и получить заслуженный сувенир!