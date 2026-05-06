Все «Львята» - уже в Самаре! Масштабный контракт на поставку трамвайных вагонов выполнен в полном объеме, последние из «прайда» «Львята» сейчас проходят предварительную подготовку и обкатку на линиях Самары, работе с новой техникой обучаются вагоновожатые. При поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева за 2025 год и четыре месяца 2026 года в город поступили 74 современных трамвая – 71 «Львенок» и 3 «Витязя». Для обслуживания и гарантийного сопровождения новых вагонов в трамвайном депо был открыт Центр технического сопровождения от компании-производителя «ПК Транспортные системы».

Планируется также капитально отремонтировать вагоны, которые по тем или иным причинам много лет стоят в депо и не эксплуатируются.

А следующий пункт «повестки дня» - капитальный ремонт изношенных участков трамвайных путей. Об этом сообщил глава города Иван Носков.